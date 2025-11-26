Detienen a extranjero que era intensamente buscado por acosar y amenazar de muerte a una adolescente de 16 años en Osorno

El sujeto fue aprehendido en la comuna de Hualaihué, Región de Los Lagos.

Personal de la PDI detuvo este miércoles a un ciudadano venezolano de 30 años de edad que era intensamente buscado tras ser denunciado, en la ciudad de Osorno, por acoso y amenazas en contra de una menor de edad de 16 años.

Esto, luego de que el pasado 20 de noviembre, la Fiscalía de Los Lagos diera a la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales (Brisex) de Osorno, orden de investigar la denuncia interpuesta por la familia de la afectada.

En esta, se afirma que la menor fue seguida, acosada y amenazada -incluso de muerte- por el sujeto, quien hasta habría intentado acercarse al colegio donde estudia para contactarla.

“Amor, si no dejas a xxx, prefiero verte muerta. Tú tienes que ser mía. Es lo único que quiero en esta vida. Y si no eres mía, no serás absolutamente de nadie. Yo no voy a permitirlo” , fue uno de los mensajes enviados por el sujeto a la menor. Y pese a que se dictó en su contra una orden de alejamiento, los acosos contra la adolescente no cesaron.

Así, personal de la Brisex detuvo esta jornada al venezolano -identificado con las inciales C.V.B. y quien se encuentra irregular en el país-, por los delitos de amenazas y porte de arma de fuego.