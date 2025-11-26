Detienen a extranjero que era intensamente buscado por acosar y amenazar de muerte a una adolescente de 16 años en Osorno
El sujeto envió una serie de mensajes amenazantes a la menor e incluso intentó acercarse al colegio donde estudia para contactarla.
Personal de la PDI detuvo este miércoles a un ciudadano venezolano de 30 años de edad que era intensamente buscado tras ser denunciado, en la ciudad de Osorno, por acoso y amenazas en contra de una menor de edad de 16 años.
Esto, luego de que el pasado 20 de noviembre, la Fiscalía de Los Lagos diera a la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales (Brisex) de Osorno, orden de investigar la denuncia interpuesta por la familia de la afectada.
En esta, se afirma que la menor fue seguida, acosada y amenazada -incluso de muerte- por el sujeto, quien hasta habría intentado acercarse al colegio donde estudia para contactarla.
“Amor, si no dejas a xxx, prefiero verte muerta. Tú tienes que ser mía. Es lo único que quiero en esta vida. Y si no eres mía, no serás absolutamente de nadie. Yo no voy a permitirlo”, fue uno de los mensajes enviados por el sujeto a la menor. Y pese a que se dictó en su contra una orden de alejamiento, los acosos contra la adolescente no cesaron.
Así, personal de la Brisex detuvo esta jornada al venezolano -identificado con las inciales C.V.B. y quien se encuentra irregular en el país-, por los delitos de amenazas y porte de arma de fuego.
Según señaló el jefe de la unidad especializada, subprefecto Cristián Calquín, la captura del imputado se realizó en la Carretera Austral, específicamente en el sector costero de Contao de la comuna de Hualaihué, en la Región de Los Lagos.
