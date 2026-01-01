SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Detienen a hombre por homicidio en Valparaíso: asesinó a su tío con un arma cortante

    La víctima es un hombre de 52 años, quien no contaba con antecedentes policiales.

    Joaquín DíazPor 
    Joaquín Díaz
    DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    Un hombre de 26 años fue detenido en flagrancia durante la madrugada por su presunta responsabilidad en el homicidio de su tío, un hombre chileno de 52 años, ocurrido al interior de un domicilio ubicado en calle Rolando Muñoz, en el sector de Playa Ancha, Valparaíso.

    De acuerdo con información entregada por la Brigada de Homicidios Valparaíso (BH VPO), personal de la unidad especializada concurrió al lugar tras ser alertado de la presencia de una persona fallecida por acción de terceros con arma cortante.

    El jefe subrogante de la BH Valparaíso, subprefecto Cristóbal Fernández, indicó que en el sitio del suceso se estableció que la víctima “corresponde a un hombre chileno de 52 años, sin antecedentes policiales, quien presentaba múltiples heridas cortopunzantes a nivel torácico”.

    Según los primeros antecedentes, la víctima se encontraba en su domicilio compartiendo y consumiendo alcohol, momento en que habría llegado su sobrino. Por rencillas anteriores, el imputado habría extraído un cuchillo y le habría propinado diversas heridas, causándole la muerte.

    El presunto autor del hecho es un hombre chileno de 26 años, sin antecedentes policiales, quien fue detenido en flagrancia al interior del mismo domicilio.

    Actualmente, la Brigada de Homicidios realiza diversas diligencias investigativas para esclarecer completamente la dinámica de los hechos.

