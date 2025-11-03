OFERTA ELECCIONES $990
Nacional

Detienen a hombre tras agredir con arma blanca a su expareja en Quinta Normal

La víctima, de 34 años, fue trasladada al Hospital Félix Bulnes con heridas en el cuello y golpes en el cuerpo.

Por 
Roberto Martínez
Foto: Referencial/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Una violenta agresión en plena vía pública conmocionó a vecinos de Quinta Normal, cuando una mujer de 34 años, de nacionalidad colombiana, fue atacada con un arma blanca por su expareja.

El hecho ocurrió en cercanías a la intersección de calles Ayuntamiento con Hoevel, a eso de las 15.00 horas, cuando vecinos alertaron a Carabineros sobre el hecho.

Al llegar al lugar, los efectivos encontraron a la mujer con una herida cortante en el cuello y golpes en distintas partes del cuerpo, por lo que debió ser atendida por personal del SAMU y trasladada al Hospital Félix Bulnes, donde se encuentra fuera de riesgo vital.

Gracias a la alerta de los vecinos y a la coordinación con seguridad municipal, el agresor, un hombre de 31 años y también de nacionalidad colombiana, fue retenido en el lugar y entregado a la institución uniformada, quedando detenido a disposición de la justicia.

Según las primeras investigaciones, los hechos se enmarcarían en un caso de violencia intrafamiliar.

Al respecto, el capitán Bastián Inzunza, de la 22ª Comisaría de Quinta Normal, subrayó la importancia de denunciar estos hechos, señalando que “Carabineros de Chile reitera el llamado a la comunidad a denunciar oportunamente cualquier hecho de violencia, lo cual en este caso permitió la detención del agresor”.

De igual forma, indicó que la situación migratoria de ambos involucrados está siendo verificada, y todos los antecedentes fueron derivados al Ministerio Público.

