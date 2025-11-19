Detienen a mujer por homicidio frustrado y lesiones graves en contra de lactante de 10 meses

La Policía de Invetigaciones (PDI) reportó la detención de una mujer por su responsabilidad en el delito de homicidio frustrado y lesiones graves contra un lactante de 10 meses que estaba a su cuidado.

El subcomisario Diego Novoa, de la Brigada de Homicidios Sur, detalló que la mujer es nacionalidad haitiana y tiene condición migratoria irregular, mientras la madre de la víctima realizaba labores como temporera ella estaba a cargo de su cuidado.

La detención fue en la comuna de Pedro Aguirre Cerda “a través del trabajo científico-técnico, entrevistas y la recopilación de antecedentes médicos se estableció que la imputada estaba a cargo del menor”, explicó el subcomisario.

“E l bebé ingresó al hospital Exequiel González Cortés el día sábado 15 de noviembre, donde se confirmó que presentaba graves lesiones en debido a terceras personas, encontrándose en riesgo vital” , añadió.

Respecto a la detenida, está dispuesta en el Juzgado de Garantía donde pasará a control de detención en la jornada de este miércoles.