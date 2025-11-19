Detienen a mujer por homicidio frustrado y lesiones graves en contra de lactante de 10 meses
La víctima estaba al cuidado de la detenida, mientras su madre estaba realizando trabajos como temporera.
La Policía de Invetigaciones (PDI) reportó la detención de una mujer por su responsabilidad en el delito de homicidio frustrado y lesiones graves contra un lactante de 10 meses que estaba a su cuidado.
El subcomisario Diego Novoa, de la Brigada de Homicidios Sur, detalló que la mujer es nacionalidad haitiana y tiene condición migratoria irregular, mientras la madre de la víctima realizaba labores como temporera ella estaba a cargo de su cuidado.
La detención fue en la comuna de Pedro Aguirre Cerda “a través del trabajo científico-técnico, entrevistas y la recopilación de antecedentes médicos se estableció que la imputada estaba a cargo del menor”, explicó el subcomisario.
“El bebé ingresó al hospital Exequiel González Cortés el día sábado 15 de noviembre, donde se confirmó que presentaba graves lesiones en debido a terceras personas, encontrándose en riesgo vital”, añadió.
Respecto a la detenida, está dispuesta en el Juzgado de Garantía donde pasará a control de detención en la jornada de este miércoles.
Lo Último
Lo más leído
2.
⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivasDigital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.