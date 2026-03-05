SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Detienen a presunto autor del homicidio de futbolista amateur en San Antonio

    El sujeto, corresponde a un hombre de 45 años de edad, el cual mantenía antecedentes por delitos de lesiones y robos.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla

    Desde la Policía de Investigaciones confirmaron la detención del presunto autor del homicidio de Nicolás Vidal, futbolista de 30 años que fue asesinado en el marco de un partido de fútbol amateur en la comuna de San Antonio, en la Región de Valparaíso.

    Los hechos se registraron el pasado 1 de marzo, en un encuentro entre el equipo Estrella Roja de Valparaíso y Cerro Alegre de San Antonio, en la localidad de Llolleo. En la ocasión, luego de la victoria del conjunto de Valparaíso es que se registraron graves incidentes en las gradas, los cuales culminaron con Vidal siendo baleado.

    Según detalló el comisario Pablo Alegría Guerrero, jefe de la Brigada de Homicidios San Antonio, “se lograron recabar los antecedentes pertinentes y necesario para gestionar ante el juzgado de garantía de esta ciudad la respectiva orden de detención respecto al autor de los disparos que generó el fallecimiento de la víctima”.

    Respecto a la detención el detective explicó que “desde el día domingo el personal policial estaba abocado a hacer las diligencias para lograr su ubicación y detención, ya que se encontraba oculto en diferentes lugares dentro de la comuna”, añadiendo que “en el momento que se dio con su ubicación, la persona se resistió a la detención, se dio a la fuga, siendo detenida por el personal policial”.

    El sujeto, de 45 años de edad, mantenía antecedentes por los delitos de lesiones y robos, y por el momento no se ha encontrado el arma homicida.

    Más sobre:PolicialPDISan AntonioFutbolista

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Una persona fallecida y 19 heridos deja accidente entre bus y camión en Ovalle

    Hanseatic Global Terminals nombra a Rodrigo Galleguillos como nuevo CEO regional para Latinoamérica

    El presidente israelí asegura que “no dicta nada” a Trump y que “no arrastra” a Estados Unidos a una guerra con Irán

    Irán amenaza con atacar el reactor nuclear israelí de Dimona si Estados Unidos e Israel buscan un “cambio de régimen”

    Apple lanza el MacBook Neo desde $649.990: así es la nueva laptop con cerebro de iPhone

    Fin del verano: consejos de una experta para comer colaciones saludables sin impactar al bolsillo

    Lo más leído

    1.
    Eduardo Lagos se activa tras incautación de celulares en domicilio de su secretaria y pide limitar extracción de datos

    Eduardo Lagos se activa tras incautación de celulares en domicilio de su secretaria y pide limitar extracción de datos

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Apple lanza el MacBook Neo desde $649.990: así es la nueva laptop con cerebro de iPhone

    Apple lanza el MacBook Neo desde $649.990: así es la nueva laptop con cerebro de iPhone

    Los efectos sobre la obesidad y salud cardiovascular de Wegovy, la inyección más fuerte que Ozempic que llega a Chile

    Los efectos sobre la obesidad y salud cardiovascular de Wegovy, la inyección más fuerte que Ozempic que llega a Chile

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    Fin del verano: consejos de una experta para comer colaciones saludables sin impactar al bolsillo

    Fin del verano: consejos de una experta para comer colaciones saludables sin impactar al bolsillo

    Servicios

    Importante alza de la bencina: revisa el precio del combustible para los próximos días

    Importante alza de la bencina: revisa el precio del combustible para los próximos días

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Dónde y a qué hora ver a Universidad de Chile vs. Palestino por la Copa Sudamericana

    Dónde y a qué hora ver a Universidad de Chile vs. Palestino por la Copa Sudamericana

    Detienen a presunto autor del homicidio de futbolista amateur en San Antonio
    Chile

    Detienen a presunto autor del homicidio de futbolista amateur en San Antonio

    SAG confirma casos de influenza aviar H5N1 en aves silvestres de la Región de Valparaíso: fueron halladas en humedal El Yali

    Boric llama al Senado a “no retroceder” en materia de derechos humanos tras avance de proyecto que conmuta pena a criminales

    Hanseatic Global Terminals nombra a Rodrigo Galleguillos como nuevo CEO regional para Latinoamérica
    Negocios

    Hanseatic Global Terminals nombra a Rodrigo Galleguillos como nuevo CEO regional para Latinoamérica

    Mercados subieron tras garantías de EE.UU. al tránsito del petróleo por Ormuz, pero en Chile las bencinas subirán $20

    Licencias médicas de funcionarios públicos que viajaron al exterior sumaron US$28 millones y fueron de 18 días promedio

    Fin del verano: consejos de una experta para comer colaciones saludables sin impactar al bolsillo
    Tendencias

    Fin del verano: consejos de una experta para comer colaciones saludables sin impactar al bolsillo

    Los efectos sobre la obesidad y salud cardiovascular de Wegovy, la inyección más fuerte que Ozempic que llega a Chile

    Qué beneficios aportan los garbanzos a la salud, según expertos en nutrición

    Nuevo DT de Torino explica la suplencia de Guillermo Maripán mientras el defensa negocia extensión de su contrato
    El Deportivo

    Nuevo DT de Torino explica la suplencia de Guillermo Maripán mientras el defensa negocia extensión de su contrato

    Cristóbal del Solar anticipa su regreso al Chile Classic: “Mi meta principal es regresar al PGA”

    El picante ninguneo de comentarista español a Manuel Pellegrini tras empate del Betis en el derbi sevillano

    Apple lanza el MacBook Neo desde $649.990: así es la nueva laptop con cerebro de iPhone
    Tecnología

    Apple lanza el MacBook Neo desde $649.990: así es la nueva laptop con cerebro de iPhone

    Apple da el salto a la generación M5: nuevos MacBook Pro de 14 y 16 pulgadas, un MacBook Air renovado y el regreso de los monitores Studio

    Más IA y un nuevo diseño: la apuesta de Samsung con los nuevos Galaxy Buds4 y Buds4 Pro

    Bar de René celebra sus 30 años con evento en el Teatro Caupolicán y la reaparición en vivo de Angelo Pierattini
    Cultura y entretención

    Bar de René celebra sus 30 años con evento en el Teatro Caupolicán y la reaparición en vivo de Angelo Pierattini

    ACOTAR 6: Sarah J. Maas anuncia nuevo libro de su saga A Court of Thorns and Roses

    ¿Una Batalla Tras Otra tendrá una secuela? La actriz Teyana Taylor habla de su sueño

    El presidente israelí asegura que “no dicta nada” a Trump y que “no arrastra” a Estados Unidos a una guerra con Irán
    Mundo

    El presidente israelí asegura que “no dicta nada” a Trump y que “no arrastra” a Estados Unidos a una guerra con Irán

    Irán amenaza con atacar el reactor nuclear israelí de Dimona si Estados Unidos e Israel buscan un “cambio de régimen”

    Israel sostiene que la “cooperación” entre Netanyahu y Trump contra Irán “está cambiando la historia”

    Paris Fashion Week: Estos son los desfiles a los que debes prestar atención esta semana
    Paula

    Paris Fashion Week: Estos son los desfiles a los que debes prestar atención esta semana

    Empanadas de lavanda

    Hablemos de amor: mi abuela no era una villana