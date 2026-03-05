Detienen a presunto autor del homicidio de futbolista amateur en San Antonio

Desde la Policía de Investigaciones confirmaron la detención del presunto autor del homicidio de Nicolás Vidal, futbolista de 30 años que fue asesinado en el marco de un partido de fútbol amateur en la comuna de San Antonio, en la Región de Valparaíso.

Los hechos se registraron el pasado 1 de marzo, en un encuentro entre el equipo Estrella Roja de Valparaíso y Cerro Alegre de San Antonio, en la localidad de Llolleo. En la ocasión, luego de la victoria del conjunto de Valparaíso es que se registraron graves incidentes en las gradas, los cuales culminaron con Vidal siendo baleado.

Según detalló el comisario Pablo Alegría Guerrero, jefe de la Brigada de Homicidios San Antonio, “se lograron recabar los antecedentes pertinentes y necesario para gestionar ante el juzgado de garantía de esta ciudad la respectiva orden de detención respecto al autor de los disparos que generó el fallecimiento de la víctima”.

Respecto a la detención el detective explicó que “desde el día domingo el personal policial estaba abocado a hacer las diligencias para lograr su ubicación y detención, ya que se encontraba oculto en diferentes lugares dentro de la comuna”, añadiendo que “en el momento que se dio con su ubicación, la persona se resistió a la detención, se dio a la fuga, siendo detenida por el personal policial”.

El sujeto, de 45 años de edad, mantenía antecedentes por los delitos de lesiones y robos, y por el momento no se ha encontrado el arma homicida.