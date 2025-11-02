Detienen a implicado en homicidio de hombre de 27 años en Talca: víctima fue baleada en la cabeza

La tarde de este sábado, un joven de 27 años de edad fue atacado por dos sujetos con armas de fuego al interior de su domicilio, en el acto la víctima sufrió una grave lesión de bala en el cráneo, falleciendo más tarde en el hospital de Talca, Región del Maule.

El hecho ocurrió específicamente en el sector de Maule norte, esto es, en la Villa Doña Antonia, en la zona de conurbación entre Talca y Maule.

Foto: Fiscalía del Maule

En ese sentido, y por orden de la Fiscalía Regional del Maule, en el sitio del suceso se constituyó el Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), junto a detectives de la Brigada de Homicidios (BH) y peritos del Laboratorio de Criminalística (Lacrim), ambos de la PDI de Talca.

Por otro lado, el subprefecto, Rodrigo Burgos, jefe dela BH de la PDI de Talca, anunció que “se logró la detención de uno de los implicados, esto es, un sujeto de 19 años, mientras se mantienen las diligencias para establecer la identificación de otros participantes”.