SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

Detienen a profesor tras presunta agresión contra estudiantes de cuarto básico en Talagante

Carabineros confirmó que el docente está en calidad de aprehendido, mientras que los alumnos fueron trasladados hasta un recinto asistencial para constatar lesiones.

Por 
Roberto Martínez
Foto: Referencial/Aton Chile. RAUL ZAMORA/ATON CHILE

En calidad de detenido se encuentra un profesor que fue involucrado en una presunta agresión contra estudiantes de cuarto año básico, al interior de un colegio en la comuna de Talagante, zona surponiente de la Región Metropolitana.

Según información preliminar, los hechos ocurrieron este martes durante el contexto de un recreo en la Escuela Básica República de Grecia.

En ese momento, tres alumnos que se encontraban realizando actividades recreativas, habrían pateado un balón de fútbol hacia una gradería o superficie en altura. Ante ello, el docente habría intentado detener dicha acción, jalando –según primeros antecedentes- por sus vestimentas a los menores de edad, lo que habría derivado en una discusión y, supuestamente, una agresión.

Debido a lo anterior, los estudiantes y el funcionario académico fueron trasladados hasta el Hospital de Talagante para constatar lesiones, siendo posteriormente el denunciado aprehendido por Carabineros y conducido hasta la 23ª Comisaría de la comuna, según confirmó la institución policial.

Al respecto, el mayor Claudio Álvarez, jefe de la 23 Comisaría de Talagante, relató que “en horas de la tarde, recibimos un comunicado de que en un establecimiento educacional de la comuna se habría producido una agresión por parte de un docente a tres alumnos de dicho establecimiento”.

“En ese contexto, concurre Carabineros y en base a la declaración de los padres, manifiestan que sus hijos fueron agredidos y se toma contacto con el Ministerio Público, el cual determina ciertas instrucciones, dentro de las cuales se determina la detención del docente por una posible agresión, la cual obviamente es materia de investigación”, informó.

Cabe señalar que la secuencia habría sido capturada en registros audiovisuales, los que fueron remitidos al municipio y al Ministerio Público.

Declaración del municipio

A través de una declaración oficial, la Municipalidad de Talagante, sostenedora del establecimiento, informó que tomó conocimiento inmediato de la situación y que se encuentra recabando todos los antecedentes disponibles.

“Queremos ser claros: condenamos cualquier forma de maltrato y, al mismo tiempo, respetamos el debido proceso que corresponde a las instituciones competentes”, indicó la administración comunal.

Se detalló además que se activaron los protocolos internos para colaborar con las investigaciones en curso, las cuales son encabezadas por Carabineros y el Ministerio Público.

De igual modo, precisaron que el alcalde Sebastián Rosas solicitó que se actúe “con la mayor transparencia y celeridad, poniendo a disposición de la justicia toda la información necesaria”.

Finalmente, el comunicado concluye señalando que, mientras la investigación siga en curso, no se entregarán mayores antecedentes públicos “a fin de no interferir con el proceso judicial”.

Más sobre:TalaganteProfesorCarabinerosEscuela Básica República de GreciaAgresiónNacional

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Congreso aprueba por 61ª vez prorrogar el estado de excepción en la Macrozona Sur

Milei tras condiciones de Trump para apoyo financiero: “Confío en que los argentinos no van a volver al pasado”

Nuevo presidente de Perú toma juramento a su primer gabinete

TPV anuncia término del paro portuario en Valparaíso tras alcanzar acuerdo con trabajadores

Cámara despacha al Senado proyecto que permite uso de detectores de metales en liceos y centros de salud

PDI continúa búsqueda en San Bernardo de joven de 19 años que lleva diez días desaparecida

Lo más leído

1.
Activista por la prevención del VIH falleció este fin de semana: despiden a Carolina del Real en misa en Las Condes

Activista por la prevención del VIH falleció este fin de semana: despiden a Carolina del Real en misa en Las Condes

2.
Qué deberías comer y beber para dormir mejor, según investigaciones científicas

Qué deberías comer y beber para dormir mejor, según investigaciones científicas

3.
F1 llega al streaming: dónde ver la película de Brad Pitt que fue éxito de taquilla

F1 llega al streaming: dónde ver la película de Brad Pitt que fue éxito de taquilla

4.
Suprema rechaza amparo de Raúl Iturriaga Neumann que buscaba sacarlo de Punta Peuco por su edad

Suprema rechaza amparo de Raúl Iturriaga Neumann que buscaba sacarlo de Punta Peuco por su edad

5.
Comunidad Palestina exige al gobierno presentar una queja formal contra el embajador de Israel tras dichos sobre campaña “Pucón libre de genocidio”

Comunidad Palestina exige al gobierno presentar una queja formal contra el embajador de Israel tras dichos sobre campaña “Pucón libre de genocidio”

Portada del dia

⚡¡Extendimos el Cyber LT! Participa por un viaje a Buenos Aires ✈️ y disfruta tu plan a precio especial por 4 meses

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

La reacción de los extranjeros al Tiny Desk de 31 Minutos: el show chileno que conquistó el mundo

La reacción de los extranjeros al Tiny Desk de 31 Minutos: el show chileno que conquistó el mundo

Revelan nuevos detalles sobre la muerte de Diane Keaton, la exitosa actriz de Hollywood

Revelan nuevos detalles sobre la muerte de Diane Keaton, la exitosa actriz de Hollywood

Quién era Carolina del Real, activista chilena por la prevención del VIH que falleció a los 45 años

Quién era Carolina del Real, activista chilena por la prevención del VIH que falleció a los 45 años

Qué deberías comer y beber para dormir mejor, según investigaciones científicas

Qué deberías comer y beber para dormir mejor, según investigaciones científicas

Servicios

Cómo participar en la feria laboral virtual de Laborum que ofrece más de 13 mil vacantes

Cómo participar en la feria laboral virtual de Laborum que ofrece más de 13 mil vacantes

Las comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

Las comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

Cómo revisar los resultados de la Admisión Escolar y cuáles son las próximas fechas clave del proceso

Cómo revisar los resultados de la Admisión Escolar y cuáles son las próximas fechas clave del proceso

Congreso aprueba por 61ª vez prorrogar el estado de excepción en la Macrozona Sur
Chile

Congreso aprueba por 61ª vez prorrogar el estado de excepción en la Macrozona Sur

Detienen a profesor tras presunta agresión contra estudiantes de cuarto básico en Talagante

TPV anuncia término del paro portuario en Valparaíso tras alcanzar acuerdo con trabajadores

Dos empresas presentan ofertas para adjudicarse el millonario proyecto de una desaladora en la Región de Coquimbo
Negocios

Dos empresas presentan ofertas para adjudicarse el millonario proyecto de una desaladora en la Región de Coquimbo

El nuevo cruce entre China y Estados Unidos mueve a Wall Street y el Ipsa recupera los 9.000 puntos

Aranceles: Corma pide al Estado favorecer consumo interno de madera y Sofofa revela reuniones en EE.UU.

Qué es la destrucción creativa, la teoría que plantea el premio Nobel de Economía para crecer
Tendencias

Qué es la destrucción creativa, la teoría que plantea el premio Nobel de Economía para crecer

Las destructivas lluvias en México que dejaron más de 60 muertos y desaparecidos: qué se sabe hasta ahora

El planeta alcanzó su primer punto de inflexión climático catastrófico: qué significa este alarmante informe

El doblete de Cristiano Ronaldo no alcanza: Portugal iguala con Hungría y posterga su opción de llegar al Mundial
El Deportivo

El doblete de Cristiano Ronaldo no alcanza: Portugal iguala con Hungría y posterga su opción de llegar al Mundial

Ahora es por méritos: Qatar jugará su segundo Mundial consecutivo

El doblete de Cristiano Ronaldo con el que se convierte en el goleador histórico de las Eliminatorias mundialistas

Joya Chilena 2025, el evento de orfebrería contemporánea local que reunirá más de 60 expositores
Finde

Joya Chilena 2025, el evento de orfebrería contemporánea local que reunirá más de 60 expositores

29 parques gratuitos en Santiago para relajarse, hacer ejercicio o conectar con la naturaleza

Desde Drácula y Frankenstein hasta Carrie: la programación del ciclo Filmografía del Miedo de Cine UC

Amapola marca su regreso a Chile con un show al aire libre en Matucana 100
Cultura y entretención

Amapola marca su regreso a Chile con un show al aire libre en Matucana 100

Muere a los 51 años el cantante D’Angelo, figura del soul y el R&B

Del trauma al sosiego: Guns N’ Roses y su áspero historial de presentaciones en Chile

Milei tras condiciones de Trump para apoyo financiero: “Confío en que los argentinos no van a volver al pasado”
Mundo

Milei tras condiciones de Trump para apoyo financiero: “Confío en que los argentinos no van a volver al pasado”

Nuevo presidente de Perú toma juramento a su primer gabinete

Israel informa de que las milicias palestinas entregaron a la Cruz Roja los cuerpos de otros cuatro rehenes

Hablemos de amor: veinte años sin mi mamá, y todavía la siento cerca
Paula

Hablemos de amor: veinte años sin mi mamá, y todavía la siento cerca

Lipedema: nuevas terapias para aliviar el dolor y mejorar la movilidad

Qué son los orgasmos sinestésicos y por qué algunos sienten desde colores hasta sonidos durante el sexo