Detienen a profesor tras presunta agresión contra estudiantes de cuarto básico en Talagante

En calidad de detenido se encuentra un profesor que fue involucrado en una presunta agresión contra estudiantes de cuarto año básico, al interior de un colegio en la comuna de Talagante, zona surponiente de la Región Metropolitana.

Según información preliminar, los hechos ocurrieron este martes durante el contexto de un recreo en la Escuela Básica República de Grecia.

En ese momento, tres alumnos que se encontraban realizando actividades recreativas, habrían pateado un balón de fútbol hacia una gradería o superficie en altura. Ante ello, el docente habría intentado detener dicha acción, jalando –según primeros antecedentes- por sus vestimentas a los menores de edad, lo que habría derivado en una discusión y, supuestamente, una agresión.

Debido a lo anterior, los estudiantes y el funcionario académico fueron trasladados hasta el Hospital de Talagante para constatar lesiones, siendo posteriormente el denunciado aprehendido por Carabineros y conducido hasta la 23ª Comisaría de la comuna, según confirmó la institución policial.

Al respecto, el mayor Claudio Álvarez, jefe de la 23 Comisaría de Talagante, relató que “en horas de la tarde, recibimos un comunicado de que en un establecimiento educacional de la comuna se habría producido una agresión por parte de un docente a tres alumnos de dicho establecimiento”.

“En ese contexto, concurre Carabineros y en base a la declaración de los padres, manifiestan que sus hijos fueron agredidos y se toma contacto con el Ministerio Público, el cual determina ciertas instrucciones, dentro de las cuales se determina la detención del docente por una posible agresión, la cual obviamente es materia de investigación”, informó.

Cabe señalar que la secuencia habría sido capturada en registros audiovisuales, los que fueron remitidos al municipio y al Ministerio Público.

Declaración del municipio

A través de una declaración oficial, la Municipalidad de Talagante, sostenedora del establecimiento, informó que tomó conocimiento inmediato de la situación y que se encuentra recabando todos los antecedentes disponibles.

“Queremos ser claros: condenamos cualquier forma de maltrato y, al mismo tiempo, respetamos el debido proceso que corresponde a las instituciones competentes”, indicó la administración comunal.

Se detalló además que se activaron los protocolos internos para colaborar con las investigaciones en curso, las cuales son encabezadas por Carabineros y el Ministerio Público.

De igual modo, precisaron que el alcalde Sebastián Rosas solicitó que se actúe “con la mayor transparencia y celeridad, poniendo a disposición de la justicia toda la información necesaria”.

Finalmente, el comunicado concluye señalando que, mientras la investigación siga en curso, no se entregarán mayores antecedentes públicos “a fin de no interferir con el proceso judicial”.