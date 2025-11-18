Detienen a sospechoso de femicidio en Castro que habría intentado huir

Durante la madrugada de este martes Carabineros detuvo al presunto autor de un femicidio perpetrado en Castro, Región de Los Lagos.

De acuerdo con lo informado por la institución policial, fue una pareja de nacionalidad venezolana y situación migratoria regular quien dio el aviso del crimen. Ambos dijeron a Carabineros que en momentos en que trasladaban en su vehículo a otra pareja -también de nacionalidad venezolana, pero de condición migratoria irregular- el hombre agredió con un arma blanca a la mujer con quien tenía una relación sentimental.

Luego tanto la víctima como el victimario descendieron del vehículo y el hombre, según los denunciantes, huyó del lugar. Pese a que la mujer agredida fue trasladada al hospital local, falleció a eso de las 03.50 horas.

El hombre, en tanto, había sido capturado por personal policial casi una hora atrás, a pocos metros del lugar en que se habría ejecutado el crimen, vale decir, en la intersección de calle Tulio Álvaro con Padre Manuel Cárcamo. El arma empleada en el ataque fue incautada.