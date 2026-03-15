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    Detienen a sujeto involucrado en encerrona contra futbolistas Joaquín Larrivey, Cristóbal Jorquera y Ángel Gillard

    Los antisociales habrían amenazado a los futbolistas con un arma de fuego y, tras robar el vehículo, habrían participado en otro robo a una tienda Oxxo en Chicureo.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    Detienen a sujeto involucrado en encerrona contra futbolistas Joaquín Larrivey, Cristóbal Jorquera y Ángel Gillard Carabineros de Chile

    Durante la noche de este sábado, Carabineros de la 62° Comisaría de San Bernardo lograron la captura de un sujeto involucrado en una violenta encerrona en contra de tres futbolistas profesionales: Joaquín Larrivey, Cristóbal Jorquera y Ángel Nahuel Gillard.

    Según los antecedentes compartidos por Carabineros, el hecho habría ocurrido alrededor de las 21:30 horas del sábado, momento en que los jugadores habrían sido interceptados en la Autopista Central con Costanera Norte.

    Además de los jugadores, en el vehículo también iba la esposa de Larrivey y su hijo de siete meses. Los antisociales los habrían amenazado con un arma de fuego para poder quitarles el vehículo en que se transportaban: un BMW 430i Coupe.

    Detienen a sujeto involucrado en encerrona contra futbolistas Joaquín Larrivey, Cristóbal Jorquera y Ángel Gillard Carabineros de Chile

    Los asaltantes fueron prontamente divisados por Carabineros, por lo que se inició un seguimiento controlado. Tras una persecución que contó con la colaboración de varias unidades policiales, finalmente en la intersección de avenidas Padre Hurtado con Lo Moreno, en la comuna de El Bosque, el conductor pierde el control de vehículo y choca contra un poste del alumbrado público.

    Según detalló el teniente Joaquín Foster, de la 62° Comisaría de San Bernardo, del vehículo habrían descendido cuatro sujetos que habrían buscado escapar del lugar. Finalmente, Carabineros consiguió capturar a uno de ellos.

    Tras revisar el vehículo, pudieron notar que la banda había participado en otro delito posterior. “Se logró establecer que posterior del robo del vehículo, ellos se trasladaron hasta la comuna de Chicureo y realizaron el robo a un local Oxxo, intimidando a las personas y huyendo en dirección a San Bernardo, donde se logra la detención de este individuo“, detalló Foster.

    Detienen a sujeto involucrado en encerrona contra futbolistas Joaquín Larrivey, Cristóbal Jorquera y Ángel Gillard Carabineros de Chile

    En particular, los funcionarios policiales lograron recuperar 450 cajetillas de cigarros robadas de la tienda antes mencionada, dos armas a fogueo adaptadas para el disparo y municiones.

    El detenido fue identificado como Leonardo Toloza Ibarra, un ciudadano chileno de 36 años que ya contaba con antecedentes penales y que fue puesto a disposición del Ministerio Público.

    Lee también:

    Más sobre:PolicialEl BosqueJoaquín LarriveyCristóbal JorqueraÁngel GillardCarabinerosEncerrona

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