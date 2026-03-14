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    Dos sujetos son abatidos durante robo a inmueble en La Serena: Fiscalía apunta posible legítima defensa de un vecino

    Al menos cinco sujetos habrían ingresado para sustraer especies del domicilio, dos de ellos fueron abatidos y además habría una persona herida víctima del robo.

    Antonella CicarelliPor 
    Antonella Cicarelli
    Créditos: Fiscalía ECOH

    El Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) y junto al OS9, 0S11 y el Laboratorio Criminalístico de Carabineros se encuentran investigando el robo a un inmueble habitado ocurrido en una parcela a la altura de la Ruta 41 en La Serena, donde también un vecino dio muerte a dos de los delincuentes con un arma de fuego.

    El fiscal Freddy Salinas del ECOH dijo que cinco sujetos habrían ingresado hasta el inmueble de una familia.

    “Las víctimas alcanzan a avisar a un vecino, quien llega al lugar y habría disparado en varias ocasiones contra los sujetos quienes ya estarían golpeando a los moradores del inmueble. Dos resultarían heridos, uno de ellos fallece en las afueras del inmueble y el otro a cierta distancia cuando huía”, comentó.

    En este caso, el fiscal dijo que el vecino habría actuado en legítima defensa, por tanto, no está detenido en estos momentos.

    Además, mencionó que, aunque todavía es materia de investigación, los sujetos habrían sustraído especies del inmueble siniestrado y se está investigando si es que los tres que huyeron lo hicieron a bordo de un vehículo.

    El fiscal añadió también que tras el robo habría una persona lesionada, situación que debe ser corroborada después de ser asistida en un centro médico.

    El coronel Juan Escobar de Carabineros mencionó además que los centros asistenciales cercanos actualmente tienen vigilancia del personal policial, por si llegara el resto de los sujetos que participaron en el robo de la parcela, quienes también podrían estar heridos.

    Asimismo, pidió que, si “los vecinos también tienen información, les solicitamos que sea entregada de la forma que ellos estimen pertinente, incluso de forma anónima al 133″.

    El Servicio Médico Legal ya se encuentra en el lugar para posteriormente llevar a cabo las autopsias respectivas e identificar los cuerpos.

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    Más sobre:ECOHCarabinerosOS9OS11LabocarLa Serena

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