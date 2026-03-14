Decretan prisión preventiva para imputado por homicidio a disparos en Talca

Un hombre quedó en prisión preventiva tras ser formalizado por el homicidio de Cristian Manuel Salamanca Canales, ocurrido a comienzos de semana en las cercanías del Parque Industrial de Talca.

El crimen se registró durante la tarde del lunes 9 de marzo, cuando la víctima recibió múltiples impactos de bala en las afueras de un local comercial del sector Macroferia, generando gran conmoción entre vecinos y transeúntes que se encontraban en el lugar.

Tras el hecho, la Fiscalía activó al Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), que instruyó diligencias investigativas a la Policía de Investigaciones de Chile, a través de la Brigada de Homicidios de la PDI.

Decretan prisión preventiva para imputado por homicidio a balazos en Talca. Imagen referencial.

Cinco disparos

Según explicó el fiscal jefe de la Unidad de Análisis Criminal y Alta Complejidad (Unaac), Francisco Soto, el imputado fue formalizado por homicidio calificado tras una investigación que permitió identificarlo como el autor de los disparos.

De acuerdo con los antecedentes expuestos en la audiencia, el ataque ocurrió cerca de las 17.00 horas frente a un local comercial del sector. “El imputado, premunido de un arma de fuego, procedió a percutar cinco disparos con una pistola calibre 9 milímetros en contra de la víctima. Tres de estos impactos le causaron la muerte en el mismo lugar”, explicó el persecutor.

El tribunal acogió la solicitud del Ministerio Público y decretó prisión preventiva para el imputado, identificado como Jonathan Ermit Sotelo Vera, quien además fue formalizado por el delito de tenencia ilegal de arma de fuego. Asimismo, se fijó un plazo de cuatro meses para la investigación.

Decretan prisión preventiva para imputado por homicidio a balazos en Talca. Imagen referencial.

Investigación policial

El subprefecto Rodrigo Burgos detalló que el trabajo investigativo incluyó análisis del sitio del suceso, entrevistas a testigos y revisión de cámaras de seguridad.

Gracias a esas diligencias, los detectives lograron identificar al presunto autor de los disparos, un hombre de 32 años con antecedentes policiales.

Según la investigación, tras cometer el crimen el sujeto se dirigió a su domicilio —ubicado a unos 180 metros del lugar del ataque—, donde retiró algunas pertenencias antes de huir.

Posteriormente, el imputado se presentó voluntariamente en un cuartel de la PDI, donde se gestionó la respectiva orden judicial de detención para ponerlo a disposición del tribunal.

Desde la fiscalía destacaron que el trabajo conjunto entre el Ministerio Público y la PDI permitió esclarecer este y otros hechos violentos ocurridos recientemente en la región del Maule.

De acuerdo con la institución, en pocos días se han logrado aclarar cinco homicidios registrados en la zona, gracias al trabajo investigativo desplegado por los equipos especializados.