SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Decretan prisión preventiva para imputado por homicidio a disparos en Talca

    El sujeto fue formalizado por homicidio calificado y tenencia ilegal de arma de fuego tras un crimen ocurrido a plena luz del día en las cercanías del Parque Industrial.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    Decretan prisión preventiva para imputado por homicidio a balazos en Talca Diego Martin

    Un hombre quedó en prisión preventiva tras ser formalizado por el homicidio de Cristian Manuel Salamanca Canales, ocurrido a comienzos de semana en las cercanías del Parque Industrial de Talca.

    El crimen se registró durante la tarde del lunes 9 de marzo, cuando la víctima recibió múltiples impactos de bala en las afueras de un local comercial del sector Macroferia, generando gran conmoción entre vecinos y transeúntes que se encontraban en el lugar.

    Tras el hecho, la Fiscalía activó al Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), que instruyó diligencias investigativas a la Policía de Investigaciones de Chile, a través de la Brigada de Homicidios de la PDI.

    Decretan prisión preventiva para imputado por homicidio a balazos en Talca. Imagen referencial.

    Cinco disparos

    Según explicó el fiscal jefe de la Unidad de Análisis Criminal y Alta Complejidad (Unaac), Francisco Soto, el imputado fue formalizado por homicidio calificado tras una investigación que permitió identificarlo como el autor de los disparos.

    De acuerdo con los antecedentes expuestos en la audiencia, el ataque ocurrió cerca de las 17.00 horas frente a un local comercial del sector. “El imputado, premunido de un arma de fuego, procedió a percutar cinco disparos con una pistola calibre 9 milímetros en contra de la víctima. Tres de estos impactos le causaron la muerte en el mismo lugar”, explicó el persecutor.

    El tribunal acogió la solicitud del Ministerio Público y decretó prisión preventiva para el imputado, identificado como Jonathan Ermit Sotelo Vera, quien además fue formalizado por el delito de tenencia ilegal de arma de fuego. Asimismo, se fijó un plazo de cuatro meses para la investigación.

    Decretan prisión preventiva para imputado por homicidio a balazos en Talca. Imagen referencial.

    Investigación policial

    El subprefecto Rodrigo Burgos detalló que el trabajo investigativo incluyó análisis del sitio del suceso, entrevistas a testigos y revisión de cámaras de seguridad.

    Gracias a esas diligencias, los detectives lograron identificar al presunto autor de los disparos, un hombre de 32 años con antecedentes policiales.

    Según la investigación, tras cometer el crimen el sujeto se dirigió a su domicilio —ubicado a unos 180 metros del lugar del ataque—, donde retiró algunas pertenencias antes de huir.

    Posteriormente, el imputado se presentó voluntariamente en un cuartel de la PDI, donde se gestionó la respectiva orden judicial de detención para ponerlo a disposición del tribunal.

    Desde la fiscalía destacaron que el trabajo conjunto entre el Ministerio Público y la PDI permitió esclarecer este y otros hechos violentos ocurridos recientemente en la región del Maule.

    De acuerdo con la institución, en pocos días se han logrado aclarar cinco homicidios registrados en la zona, gracias al trabajo investigativo desplegado por los equipos especializados.

    Más sobre:TalcaHomicidioFallecidoVíctimaAsaltoPrisión Preventiva

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Un show intenso y con duro dardo a Kast: Candelabro despliega un poderoso regreso a Lollapalooza

    Plan de “Reconstrucción Nacional” de Kast divide al Congreso por rebaja de impuestos y ajustes a la gratuidad

    Encuentran con vida a los dos hombres extraviados en Parque Nacional Villarrica

    Relator especial de la ONU dice que ataques a lanchas en alta mar por parte de EE.UU. son “totalmente ilegales”

    Capturan a acusado de homicidio con arma de fuego en Viña del Mar

    Sujetos armados irrumpieron en Servicio de Urgencia Rural de Ventanas

    Lo más leído

    1.
    ¿Otro vuelco con Rojas Vade? Fiscalía pericia coincidencia de amarras de sus manos y pies con evidencia incautada en su mochila

    ¿Otro vuelco con Rojas Vade? Fiscalía pericia coincidencia de amarras de sus manos y pies con evidencia incautada en su mochila

    2.
    Sujetos armados irrumpieron en Servicio de Urgencia Rural de Ventanas

    Sujetos armados irrumpieron en Servicio de Urgencia Rural de Ventanas

    3.
    Buscan a dos hombres de 56 y 72 años extraviados en el Parque Nacional Villarrica

    Buscan a dos hombres de 56 y 72 años extraviados en el Parque Nacional Villarrica

    4.
    Caso La Reina: informe concluye que no se detectaron huellas de Ugalde en almohadas usadas en el crimen de menores

    Caso La Reina: informe concluye que no se detectaron huellas de Ugalde en almohadas usadas en el crimen de menores

    5.
    Informan que carabinero herido en Puerto Varas continúa en riesgo vital

    Informan que carabinero herido en Puerto Varas continúa en riesgo vital

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La historia secreta de revista Fibra
    paula

    La historia secreta de revista Fibra

    Dónde ver el Lollapalooza Chile 2026 en vivo y gratis por streaming

    Dónde ver el Lollapalooza Chile 2026 en vivo y gratis por streaming

    Qué son las hernias inguinales, cuáles son sus síntomas y cuándo es urgente una intervención quirúrgica

    Qué son las hernias inguinales, cuáles son sus síntomas y cuándo es urgente una intervención quirúrgica

    Anuncian el retorno de la lluvia a la Región Metropolitana: cuándo y en qué sectores habrá precipitaciones

    Anuncian el retorno de la lluvia a la Región Metropolitana: cuándo y en qué sectores habrá precipitaciones

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Everton en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Everton en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Coquimbo Unido vs. Universidad de Chile en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Coquimbo Unido vs. Universidad de Chile en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a West Ham vs. Manchester City en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a West Ham vs. Manchester City en TV y streaming

    Decretan prisión preventiva para imputado por homicidio a disparos en Talca
    Chile

    Decretan prisión preventiva para imputado por homicidio a disparos en Talca

    Plan de “Reconstrucción Nacional” de Kast divide al Congreso por rebaja de impuestos y ajustes a la gratuidad

    Encuentran con vida a los dos hombres extraviados en Parque Nacional Villarrica

    Kast impulsa iniciativa para que adultos mayores no paguen contribuciones por su primera vivienda
    Negocios

    Kast impulsa iniciativa para que adultos mayores no paguen contribuciones por su primera vivienda

    Comité de Ministros revierte rechazos ambientales y aprueba dos proyectos inmobiliarios en las dunas de Concón

    Tierras raras en Chile: los proyectos que podrían llamar la atención de EE.UU.

    Quién es Estefany Rodríguez, la periodista que fue detenida por el ICE en EE.UU., donde cubría migración
    Tendencias

    Quién es Estefany Rodríguez, la periodista que fue detenida por el ICE en EE.UU., donde cubría migración

    Los récords históricos que podrían romperse la noche de los Premios Oscar 2026

    La historia secreta del “gemido de WhatsApp”

    En vivo: Universidad de Chile visita a Coquimbo Unido en la Liga de Primera
    El Deportivo

    En vivo: Universidad de Chile visita a Coquimbo Unido en la Liga de Primera

    Christiane Endler agranda su palmarés: es campeona de la Copa de la Liga de Francia con OL Lyonnes

    La reflexión de Patricio Almendra tras dejar la banca de Deportes Concepción: “Les mentimos con los primeros partidos”

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor
    Tecnología

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor

    Review de Resident Evil Requiem: la madurez de una franquicia que no recurre a la nostalgia fácil

    Cómo la inteligencia artificial de LG busca adaptarse a los hogares chilenos

    Un show intenso y con duro dardo a Kast: Candelabro despliega un poderoso regreso a Lollapalooza
    Cultura y entretención

    Un show intenso y con duro dardo a Kast: Candelabro despliega un poderoso regreso a Lollapalooza

    Zaturno invita a Lenwa Dura a su show en Lollapalooza 2026

    Muere a los 96 años el filósofo alemán Jürgen Habermas, uno de los principales representantes de la escuela de Frankfurt

    Relator especial de la ONU dice que ataques a lanchas en alta mar por parte de EE.UU. son “totalmente ilegales”
    Mundo

    Relator especial de la ONU dice que ataques a lanchas en alta mar por parte de EE.UU. son “totalmente ilegales”

    Trump propone una misión naval internacional para mantener abierto el estrecho de Ormuz ante el bloqueo de Irán

    Quién es el “Cangrejo”, el nieto y guardaespaldas de Raúl Castro que emerge como posible puente entre Cuba y EE.UU.

    Del test positivo al diagnóstico de endometriosis: crónica de un aborto en shock
    Paula

    Del test positivo al diagnóstico de endometriosis: crónica de un aborto en shock

    La historia secreta de revista Fibra

    Clean eating: el riesgo de obsesionarse con la comida “saludable”