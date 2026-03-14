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    Capturan a acusado de homicidio con arma de fuego en Viña del Mar

    El imputado es un hombre chileno de 27 años, que no contaba con antecedentes policiales.

    Por 
    Sebastián Yeza
    PDI Valparaíso

    La Policía de Investigaciones (PDI) confirmó la detención de un hombre por un homicidio con arma de fuego registrado en Viña del Mar, Región de Valparaíso.

    El hecho se registró durante la mañana de este viernes, en el pasaje Los Olivos, del sector Monte Sinaí, en Miraflores Alto, en la comuna ya mencionada.

    De acuerdo a información preliminar, aportada por el subprefecto Rodrigo Gallardo, jefe de la Brigada de Homicidios de Valparaíso de la PDI, personal policial que se constituyó en el lugar constató el fallecimiento de un hombre de 28 años, de nacionalidad chilena, quien presentaba una herida torácica anterior, atribuible a un proyectil balístico.

    “En horas de la mañana, la víctima, en compañía de un amigo, transitaban por dicho sector es abordado por un imputado, el cual se encuentra identificado, quien, premunido de un arma de fuego, le dispara en una oportunidad, ocasionándole la muerte en el lugar”, contó durante la tarde del viernes el subprefecto Gallardo.

    Acusado fue detenido

    Tras conocerse los antecedentes del caso, la policía inició trabajos para recabar más detalles del atacante. De esta forma, tras el análisis del sitio del suceso, el relato de testigos y el análisis de cámaras de seguridad, se logró dar con su paradero.

    El subprefecto Rodrigo Gallardo comentó que, durante la noche del viernes 13 de marzo, los equipos especializados de la Brigada de Homicidios de Valparaíso lograron detener, en flagrancia, al acusado.

    Se trata de un hombre chileno, de 27 años de edad, que no contaba con antecedentes policiales y que este sábado fue puesto a disposición del Juzgado de Garantía de Viña del Mar, para su respectivo control de detención y formalización por los hechos.

    Lee también:

    Más sobre:PolicialHomicidioViña del MarRegión de ValparaísoMiraflores AltoCrimenPDIBrigada de Homicidios

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