Aumentan a tres los fallecidos tras choque de vehículo con camión en Ruta 5 Sur hacia Río Bueno

La Fiscalía Regional de Los Ríos entregó tarde de este sábado una actualización del siniestro vial ocurrido durante esta jornada en la Ruta 5 Sur, a la altura de la comuna de Río Bueno, en Los Ríos.

El hecho se habría producido a la altura del kilómetro 894 de la mencionada ruta. Según los antecedentes preliminares del hecho, un vehículo menor habría impactado por la parte posterior a un camión perteneciente a la empresa Colún.

Aunque en un principio se había informado del fallecimiento de dos de los ocupantes del automóvil, Fiscalía habría localizado posteriormente el cuerpo de una tercera víctima fatal.

Según detalló el fiscal Joaquín Ramírez, “se trataría de un menor que se encontraba en el asiento trasero del vehículo que impacta al camión”.

El caso se encuentra actualmente siendo investigado por la Fiscalía de Flagrancia de Los Ríos. El Ministerio Público solicitó la colaboración de un equipo de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de Carabineros para establecer la causa basal probable, la dinámica y eventuales responsabilidades en este accidente, además de la concurrencia del Servicio Médico Legal para realizar los peritajes correspondientes.