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    Fiscalía investiga choque que dejó dos personas fallecidas en la Ruta 5 Sur a la altura de Río Bueno

    Las víctimas fatales corresponden a dos ocupantes de un automóvil que impactó por la parte posterior a un camión.

    José NavarretePor 
    José Navarrete
    Imagen referencial de archivo

    La Fiscalía Regional de Los Ríos se encuentra investigando una colisión ocurrida en la Ruta 5 Sur, a la altura del kilómetro 894, en dirección de sur a norte, en la comuna de Río Bueno.

    El hecho, que dejó dos fallecidos, fue informado al Ministerio Público por personal de la Tenencia de Carreteras de Carabineros.

    De acuerdo a los antecedentes preliminares del hecho, las víctimas fatales corresponden a dos ocupantes de un automóvil que impactó por la parte posterior a un camión perteneciente a la empresa Colun.

    Por instrucción de la Unidad de Flagrancia de la Fiscalía Regional de Los Ríos, se dispuso la concurrencia de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de Carabineros para establecer la causa basal probable, la dinámica y eventuales responsabilidades en el choque.

    Al lugar llegó personal del Servicio Médico Legal para realizar los peritajes correspondientes.

    Más sobre:PolicialRuta 5 SurLos RíosRío BuenoCarabineros

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