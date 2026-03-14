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    OS7 de Carabineros anuncia la incautación de 240 kilos de ketamina y 500 kilos de marihuana

    El trabajo en conjunto con el Ministerio Público permitió la detención de seis personas quienes están siendo formalizadas.

    Antonella CicarelliPor 
    Antonella Cicarelli
    Foto: Carlos Acuna/Aton Chile

    Este sábado, el OS7 de Carabineros informó sobre los resultados de dos operativos llevados a cabo en conjunto con el Ministerio Público en que lograron la incautación de 240 kilos de ketamina y 500 kilos de marihuana en dos regiones del país.

    Sobre el primer operativo, desde Carabineros, el general Marcelo Araya informó que la investigación fue coordinada y dirigida por la Fiscalía de Alta Complejidad.

    Comentó que en uno de los inmuebles se encontró también una suma de 30 millones de pesos en efectivo.

    Y en total, lo incautado relativo a la ketamina, corresponde a 4 mil millones de pesos aproximadamente.

    Según el fiscal Guillermo Adasme de la Fiscalía Metropolitana Sur, el operativo estaba preparándose desde 2024.

    ″No sólo se ha logrado establecer y detener la llegada al mercado de consumo de nuestros ciudadanos respecto a este tipo de drogas, sino además se logró poner trabas importantes en lo que es la criminalidad organizada. Este tipo de drogas justamente va en orden a incrementar la violencia respecto de las organizaciones que operan en nuestro territorio", mencionó el persecutor.

    Asimismo, señalaron que lograron detener a cuatro personas, quienes, tras ser formalizadas este sábado, quedaron en prisión preventiva y se estableció un periodo de investigación de 200 días, como señaló el fiscal Adasme.

    Foto: Carlos Acuna/Aton Chile JAVIER TORRES/ATON CHILE

    Por otro lado, en la región de Coquimbo, otro operativo logró la incautación de 500 kilos de marihuana que estaban siendo transportados en un vehículo. Con ello, otras dos personas fueron detenidas en flagrancia.

    El fiscal Roberto Alarcón indicó que también solicitaran prisión preventiva para ambos individuos.

    A modo de conclusión, el general Araya dijo que en lo que llevan del trimestre Carabineros ya ha logrado incautar cerca de 22 toneladas de droga en el país.

    “Recordar solamente que el año 2025, nuestra institución sacó de circulación, les quitó a estas bandas criminales 60 toneladas de droga, lo que constituye una marca histórica para nuestra institución”, dijo.

    Por parte del Gobierno, estuvieron presentes ambos subsecretarios de la cartera de Seguridad, quienes felicitaron a las policías y al Ministerio Público por esta acción en conjunto.

    La subsecretaria de Prevención del Delito, Ana Victoria Quintana, mencionó que “con estas investigaciones y con estas detenciones que se han realizado, se ha podido también poner un límite y un fin a esta industria de droga que tanto dinero genera y que finalmente también se constituye un verdadero cáncer para nuestra sociedad”.

    De la misma forma, el subsecretario Andrés Jouannet dijo que “la tarea del Ministerio de Seguridad justamente es ganar esta lucha, ganar esta batalla contra el crimen organizado, contra el narcoterrorismo en el sur y en general darle tranquilidad a nuestra población de que estamos trabajando arduamente”.

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    Más sobre:OS7CarabinerosAndrés JouannetMinisterio PúblicoAna Victoria QuintanaMinisterio de Seguridad

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