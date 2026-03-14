Informan que carabinero herido en Puerto Varas continúa en riesgo vital

Desde el Hospital de Puerto Montt Dr. Eduardo Schütz Schroeder, entregaron una nueva actualización del estado de salud del sargento segundo de Carabineros, Javier Eduardo Figueroa Manquemilla (36) sobre quien señalaron, se encuentra aún en riesgo vital y conectado a soporte vital.

Cabe recordar que el funcionario fue herido de gravedad este miércoles tras un control policial por personas en estado de ebriedad en las vías férreas a la altura de Pasaje Uno con calle Nicanor García, donde sujetos abrieron fuego en contra de los uniformados.

Figueroa, al descender del vehículo policial recibió un disparo en la frente, cayendo en una zanja de la zona.

En el lugar fue asistido por personal del SAMU y, y luego trasladado al Hospital de Puerto Montt. Horas más tarde, el general director de Carabineros, Marcelo Araya, confirmó que el sargento se mantenía con muerte cerebral .

A la zona llegó la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert junto al general Araya, quien al salir de una reunión con autoridades de la región señaló que “vamos a pedir, una vez que se esclarezcan los hechos, por supuesto, las penas más elevadas que puedan existir para este delito ”.

Por el momento, aún no hay detenidos por este caso. Sin embargo, la investigación está siendo liderada por Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la región de Los Lagos.