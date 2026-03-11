Carabinero baleado en Puerto Varas: PDI trabaja en coordinación con la policía uniformada y no se descarta emboscada

El general director de Carabineros, Marcelo Araya, afirmó que hasta las 13.00 horas de este miércoles no tenían información de detenidos por el ataque armado ocurrido en Puerto Varas contra el sargento segundo de la policía uniformada Javier Figueroa.

La Fiscalía Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de Los Lagos, en coordinación con la Policía de Investigaciones está desarrollando la indagatoria por el hecho.

En Valparaíso, tras la ceremonia en que asumió el Presidente José Antonio Kast, en el Congreso, el general Araya abordó la situación en una entrevista con Mega.

“Son muchas actuaciones que se están desarrollando en paralelo, pero hay que ser cautos en este momento, también responsables y prudentes, pero no nos quita que vamos a hacer todos los esfuerzos por buscar a los responsables de este hecho tan lamentable y tan grave”, apuntó el general Araya.

Por su parte, el director de la PDI, Eduardo Cerna, también en entrevista con Mega, tras la ceremonia, explicó que se está trabajando en controles de identidad en la zona del ataque y cruzando información en colaboración con Carabineros.

“Tenemos todas las líneas investigativas abiertas y no queremos descartar nada”, aseguró, consultado por la posibilidad de que el carabinero haya sido baleado en una emboscada.

Cerna precisó que las imágenes que circulan sobre un sujeto siendo capturado por carabineros y detectives de la PDI, que sería sindicado como sospechoso por el crimen, son parte de los controles que están realizando.

“Todavía estamos controlando ciertas identidades, ciertas articulaciones, ya sea testigos, imputados, estamos trabajando en eso”, explicó.

Cerna dijo que mantienen información “de sujetos vinculados”.

“Obviamente, por lo pronto de las actuaciones, lo sensible de lo ocurrido, y la información que estamos desarrollando, preferiría mantener la reserva o la prudencia de ello por el éxito de la investigación”, señaló.