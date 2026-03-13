“No están solos”: el mensaje de la ministra de Seguridad a Carabineros a través de la central de comunicaciones

La ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, se dirigió desde la Central de Comunicaciones de Carabineros de Chile (CENCO) a todos los funcionarios de la institución, en un discurso que pudo escucharse simultáneamente en todas las comisarías del país.

La secretaria de Estado comenzó su mensaje recordando el ataque que sufrió el funcionario en Puerto Varas, calificando la noticia como “dolorosa” y la acción como “cobarde”.

“Hombres y mujeres de Carabineros de Chile desplegados desde Visviri hasta Puerto Toro. Quiero decirles con claridad: el Estado de Chile los reconoce, los valora y los respalda”, apuntó la ministra.

Añadiendo que: “Sé que detrás de cada uniforme hay una historia personal, una familia que espera. Por eso, hoy quiero que sientan algo con total convicción: no están solos . Detrás de ustedes no está únicamente su institución ni su círculo cercano. Detrás de ustedes están más de 19 millones de chilenas y chilenos”.

En su mensaje, la autoridad señaló que “como ministra de Seguridad Pública asumo el compromiso de entregar conducción clara y respaldo político firme”, destacando además la vocación de servicio que caracteriza la labor que diariamente realizan los carabineros.

Junto con ello, se comprometió a exigir profesionalismo y apego irrestricto a la ley, pero “al mismo tiempo v amos a asegurarnos de que cuenten con las herramientas y el apoyo necesario para cumplir su misión ”.

“Porque cuando un carabinero o una carabinera se interpone entre el delito y un ciudadano, no actúa solo, actúa en nombre de toda la República. Chile los necesita, Chile los observa y Chile los respalda”, finalizó Steinert.