Alcalde de Puerto Varas dice que de 140 cámaras operativas, ninguna grabó el momento exacto en que balearon a carabinero

Continúan las pericias por parte de las policías en vía férrea tras el baleo a carabinero en la ciudad de Puerto Varas junto a personal de EFE que ayuda en limpieza del sector. Foto: Nicolas Klein/Aton Chile

El alcalde de Puerto Varas, Tomás Gárate, detalló sobre las diligencias que están realizando la Policía de Investigaciones (PDI) y Carabineros en el sector donde dispararon al sargento segundo Javier Figueroa, señalando que en la comuna tienen 140 cámaras operativas, pero ninguna logró grabar el momento exacto del hecho.

El uniformado se mantiene en riesgo vital -con muerte cerebral- tras haber sido baleado en la cabeza la madrugada del 11 de marzo en el marco de una fiscalización por consumo de alcohol en la vía pública en Puerto Varas.

Ante ello, el alcalde de la comuna acompañó a las policías en las diligencias del lugar, donde apuntó que en la zona existe “una alta vegetación”, y la línea férrea conlinda con una propiedad privada.

“Nosotros tenemos una red de teleprotección y cámaras de cerca de 140 cámaras de seguridad. Están todas operativas y son monitoreadas 24 horas al día, los 7 días de la semana”, aseguró el jefe comunal.

Añadiendo que “en eso hemos, por supuesto, estado desde las 6 de la mañana que identificamos todos los puntos de teleprotección más cercanos al perímetro. Sin embargo, dadas las condiciones de escasa visibilidad, ninguna pudo tener alguna grabación directa de lo que ocurrió ”.

A pesar de ello, el alcalde Gárate indicó que entregaron todo el material al Ministerio Público y las policías para su análisis.