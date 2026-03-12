SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Ministra Steinert afirma que gobierno de Kast buscará las “penas más altas” para agresores de carabinero en Puerto Varas

    La secretaria de Estado se traslasdó a la región de Los Lagos junto al general director de Carabineros, Marcelo Araya, tras el ataque que mantiene con muerte cerebral al sargento segundo Javier Figueroa Manquemilla.

    Cristóbal PalaciosPor 
    Cristóbal Palacios

    La flamante ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, se traslasdó esta jornada a Puerto Varas junto al general director de Carabineros, Marcelo Araya, tras el grave ataque contra un uniformado registrado en esta comuna de la región de Los Lagos.

    Y tras sostener una reunión con diversas autoridades -en la que participaron, entre otros, el general Araya; la fiscal regional, Carmen Gloria Wittwer, y el subdirector de la PDI, prefecto general Hugo Haeger- afirmó que la cartera que encabeza, como parte querellante, solicitará las mayores penas posibles para el o los autores de la agresión, que mantiene al sargento segundo Javier Figueroa Manquemilla (36) con muerte cerebral en el hospital regional.

    Esto, en momentos en que decenas de personas se reunían en el exterior de la primera comisaría Puerto Varas para realizar una velatón como homenaje al policía afectado.

    “Yo participé en esa reunión en calidad de querellante como ministra de Seguridad. Por ahora puedo informar o señalar que no hay detenidos, pero esta causa y esta investigación está en reserva”, afirmó la secretaria de Estado a la salida de la cita.

    Agregó que su viaje a la zona fue instruida por el Presidente José Antonio Kast para mostrar su solidaridad con la institución de Carabineros y la familia del funcionario afectado.

    Tras esto, Steinert adelantó que “vamos a pedir, una vez que se esclarezcan los hechos, por supuesto, las penas más elevadas que puedan existir para este delito”.

    “Si existe la posibilidad, presidio perpetuo calificado”, destacó.

    Ante esto, relevó la importancia de que las instituciones involucradas en la investigación trabajes unidas, incluyendo a ambas policías y el Ministerio Público.

    “Es un mandato del presidente electo que trabajemos juntos para restituir la seguridad de nuestro país, poder, lo he dicho muchas veces, poder caminar tranquilos, respetar la institucionalidad de Carabineros también”, sostuvo.

    Más sobre:Trinidad Steinterministra de SeguridadcarabineroPuerto Varasataque

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Kast asume la Presidencia de la República: llama a la unidad y se compromete a “recuperar” el país

    Atacan a pedradas automóvil de subsecretario de RR.EE. en Plaza Italia

    Kast activa su “gobierno de emergencia”: firma seis decretos con foco en frontera, gasto público y permisos ambientales

    Carabinero herido de gravedad tras ataque de turba en la Alameda

    Las claves de un traspaso histórico

    Las últimas horas de Gabriel Boric en La Moneda

    Lo más leído

    1.
    Plaza Italia registra los primeros incidentes del gobierno de Kast: reportan ataques con piedras a carabineros y vehículos

    Plaza Italia registra los primeros incidentes del gobierno de Kast: reportan ataques con piedras a carabineros y vehículos

    2.
    De las últimas medidas de Boric: Chile se convierte en el tercer país con más kilómetros de océanos protegidos

    De las últimas medidas de Boric: Chile se convierte en el tercer país con más kilómetros de océanos protegidos

    3.
    Carabinero herido de gravedad tras ataque de turba en la Alameda

    Carabinero herido de gravedad tras ataque de turba en la Alameda

    4.
    Minsal se adelanta a Kast y deja instruidas auditorías en siete servicios de salud para pesquisar hospitales

    Minsal se adelanta a Kast y deja instruidas auditorías en siete servicios de salud para pesquisar hospitales

    5.
    Suprema da un giro y declara ilegal que la Contraloría se abstenga de recibir reclamos de funcionarios a contrata

    Suprema da un giro y declara ilegal que la Contraloría se abstenga de recibir reclamos de funcionarios a contrata

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Una pausa del calor en Santiago: anuncian la llegada de aire frío a la Región Metropolitana a partir de este día

    Una pausa del calor en Santiago: anuncian la llegada de aire frío a la Región Metropolitana a partir de este día

    El peso de La Moneda: el antes y después del gabinete de Gabriel Boric en fotos

    El peso de La Moneda: el antes y después del gabinete de Gabriel Boric en fotos

    Cómo el hallazgo de un hueso en España sostiene que Aníbal utilizó elefantes de guerra, según una investigación

    Cómo el hallazgo de un hueso en España sostiene que Aníbal utilizó elefantes de guerra, según una investigación

    El extraño efecto secundario del paracetamol que registró un estudio en más de 500 estudiantes

    El extraño efecto secundario del paracetamol que registró un estudio en más de 500 estudiantes

    Servicios

    Las 7 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Las 7 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Metro extiende su funcionamiento por el Lollapalooza 2026: revisa los horarios y estaciones

    Metro extiende su funcionamiento por el Lollapalooza 2026: revisa los horarios y estaciones

    Comienzan pagos de la Beca BAES: ¿Cómo revisar el saldo del beneficio?

    Comienzan pagos de la Beca BAES: ¿Cómo revisar el saldo del beneficio?

    Kast asume la Presidencia de la República: llama a la unidad y se compromete a “recuperar” el país
    Chile

    Kast asume la Presidencia de la República: llama a la unidad y se compromete a “recuperar” el país

    Atacan a pedradas automóvil de subsecretario de RR.EE. en Plaza Italia

    Kast activa su “gobierno de emergencia”: firma seis decretos con foco en frontera, gasto público y permisos ambientales

    José Ramón Valente y promesas económicas de Kast: “Todo se veía un poco más fácil en diciembre de lo que se ve ahora”
    Negocios

    José Ramón Valente y promesas económicas de Kast: “Todo se veía un poco más fácil en diciembre de lo que se ve ahora”

    Ministerio de Hacienda prepara batería de medidas económicas para los próximos días

    Sigue incertidumbre en los mercados por el conflicto en Irán y ataques a buques petroleros hace saltar nuevamente precio del crudo

    “Extraordinario”: el inusual hallazgo que encontró un estudio sobre las abejorro reinas
    Tendencias

    “Extraordinario”: el inusual hallazgo que encontró un estudio sobre las abejorro reinas

    Qué se sabe del tiroteo contra la casa de Rihanna y quién es la acusada por intento de asesinato

    Cómo fue el tiroteo en el consulado de Estados Unidos en Toronto y qué se sabe del incidente

    Fin al sueño libertador de O’Higgins: Tolima remonta la serie en el epílogo y manda a los celestes a la Copa Sudamericana
    El Deportivo

    Fin al sueño libertador de O’Higgins: Tolima remonta la serie en el epílogo y manda a los celestes a la Copa Sudamericana

    Christian Garin se despide en el debut del Challenger de Punta Cana y profundiza su irregular temporada

    Revive la eliminación de O’Higgins de la Copa Libertadores ante Deportes Tolima

    Sonos refuerza su ecosistema con los nuevos parlantes Play y Era 100 SL
    Tecnología

    Sonos refuerza su ecosistema con los nuevos parlantes Play y Era 100 SL

    Cómo es Yesim, la eSim que promete mantenerte conectado a Internet en todo momento durante tus viajes

    Review de la Starlink Mini: el Internet satelital más portátil disponible en Chile

    La canción que a John Lennon le encantaba oír: “Puedo escucharla una y otra vez”
    Cultura y entretención

    La canción que a John Lennon le encantaba oír: “Puedo escucharla una y otra vez”

    El “peor” músico de Metallica según sus propios integrantes

    Candelabro sorprende y lanza covers de Los Prisioneros coincidiendo con el cambio de mando

    El tensionado vecindario regional que recibe a José Antonio Kast
    Mundo

    El tensionado vecindario regional que recibe a José Antonio Kast

    Investigación apunta a que Estados Unidos es responsable del ataque a escuela primaria en Irán

    ¿Qué se sabe del acuerdo económico que Trump planea para Cuba sin cambiar al régimen, según USA Today?

    Ágatha Ruiz de la Prada: “La moda de Latinoamérica debiera ser tan popular en el mundo como el reguetón”
    Paula

    Ágatha Ruiz de la Prada: “La moda de Latinoamérica debiera ser tan popular en el mundo como el reguetón”

    Hummus de palta

    Hablemos de amor: Crecer entre mujeres