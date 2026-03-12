Ministra Steinert afirma que gobierno de Kast buscará las “penas más altas” para agresores de carabinero en Puerto Varas

La flamante ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, se traslasdó esta jornada a Puerto Varas junto al general director de Carabineros, Marcelo Araya, tras el grave ataque contra un uniformado registrado en esta comuna de la región de Los Lagos.

Y tras sostener una reunión con diversas autoridades -en la que participaron, entre otros, el general Araya; la fiscal regional, Carmen Gloria Wittwer, y el subdirector de la PDI, prefecto general Hugo Haeger- afirmó que la cartera que encabeza, como parte querellante, solicitará las mayores penas posibles para el o los autores de la agresión, que mantiene al sargento segundo Javier Figueroa Manquemilla (36) con muerte cerebral en el hospital regional.

Esto, en momentos en que decenas de personas se reunían en el exterior de la primera comisaría Puerto Varas para realizar una velatón como homenaje al policía afectado.

“Yo participé en esa reunión en calidad de querellante como ministra de Seguridad. Por ahora puedo informar o señalar que no hay detenidos, pero esta causa y esta investigación está en reserva”, afirmó la secretaria de Estado a la salida de la cita.

Agregó que su viaje a la zona fue instruida por el Presidente José Antonio Kast para mostrar su solidaridad con la institución de Carabineros y la familia del funcionario afectado.

Tras esto, Steinert adelantó que “vamos a pedir, una vez que se esclarezcan los hechos, por supuesto, las penas más elevadas que puedan existir para este delito”.

“Si existe la posibilidad, presidio perpetuo calificado” , destacó.

Ante esto, relevó la importancia de que las instituciones involucradas en la investigación trabajes unidas, incluyendo a ambas policías y el Ministerio Público.

“Es un mandato del presidente electo que trabajemos juntos para restituir la seguridad de nuestro país, poder, lo he dicho muchas veces, poder caminar tranquilos, respetar la institucionalidad de Carabineros también”, sostuvo.