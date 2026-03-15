Funcionario de la PDI usa arma de servicio y frustra asalto contra chofer de aplicación y pasajero en Puente Alto

La madrugada de este domingo, un funcionario de la Policía de Investigaciones (PDI) logró frustrar el asalto a un chofer de aplicación y un pasajero en Puente Alto.

El hecho ocurrió alrededor de la 1 de mañana en la avenida Diego Portales de la mencionada comuna. Según la información de la policía, el conductor de Uber estaba dejando a un pasajero en su destino cuando fueron abordados por cuatro sujetos que los amenazaron con armas de fuego.

Según detalla el subcomisario Benjamín Molina, de la Brigada Investigadora de Robos e Intervención Criminalística (Biro Incri), el hecho “fue advertido por un funcionario de la Policía de Investigaciones de Chile que se encontraba en las inmediaciones, quien actúa utilizando su arma de servicio, lo cual hace que los sujetos depongan su cometido huyendo del lugar a pie”.

Aparentemente, los asaltantes se encontraban esperando en un sector oscuro de la vía pública para abordar a sus víctimas. Según el detalle compartido por Molina, los asaltantes serían sujetos de entre 17 y 20 años de edad.

La PDI se encuentra investigando si es que alguno de los cuatro asaltantes habría sufrido heridas y buscado atención médica en algún recinto médico tras la acción del funcionario policial. Por el momento, no habría heridos y la PDI sigue en busca de estas personas para su detención.