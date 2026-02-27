Detienen a sujeto por homicidio de joven en Puerto Varas: confesó el crimen

Sujeto es detenido como autor del homicidio de un joven de 24 años ocurrido en Puerto Varas.

Un sujeto mayor de edad fue detenido en Valdivia por su responsabilidad en el homicidio de un joven de 24 años, ocurrido en la comuna de Puerto Varas, en la Región de Los Lagos.

El crimen ocurrió el pasado sábado, al interior de una vivienda ubicada en la intersección de las calles Emilio Luppi e Hijos Ilustres, donde por causas que son materia de investigación, el imputado atacó a la víctima con un arma de fuego, siendo hallada posteriormente en el inmueble sin vida. Cabe mencionar que el fallecido mantenía antecedentes policiales.

El coronel Eduardo Rosales, prefecto de Llanquihue, detalló que tras las diligencias investigativas para identificar y ubicar al homicida “durante este jueves, se logró la detención del autor de este delito, en la comuna de Valdivia. Un hombre adulto que será puesto a disposición del Juzgado de Garantía de Puerto Varas (de forma telemática) para el control de detención y formalización”, afirmó el coronel.

El imputado corresponde a un hombre de 24 años, con diversos antecedentes penales y judiciales, donde destacan causas por tráfico de drogas.

La aprehensión fue concretada por efectivos de Carabineros del OS-9 junto al Labocar, a 196 kilómetros de distancia del crimen, en la ciudad de Valdivia, en la Región de Los Ríos, luego de las diligencias efectuadas junto a la Sección de Investigación Policial (SIP) de la 1° Comisaría de Puerto Varas.

El trabajo investigativo que incluyó el ingreso a diversos inmuebles permitió la detención de tres mujeres, de 35, 45 años y una menor de edad, además del decomiso de más de nueve kilos de marihuana listos para su distribución de distintas comunas de la Provincia de Llanquihue, en Los Lagos.

Además, se incautaron dos autos vinculados al homicidio y una escopeta con encargo por robo. Las féminas fueron puestas a disposición del Juzgado de Garantía de Valdivia por infracción de la ley de drogas y de control de armas.