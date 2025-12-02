VOTA INFORMADO por $1100
    Nacional

    Detienen a sujeto que mató a ciudadano venezolano en febrero en Estación Central

    En el marco de una riña, el agresor hirió a la víctima con un arma cortopunzante, provocándole la muerte.

    Cristóbal Palacios 
    Cristóbal Palacios
    Imagen referencial. PDI

    Personal de la Brigada de Homicidios (BH) Centro Norte de la PDI detuvo este lunes a un sujeto, de 22 años, por su participación en el homicidio de un ciudadano venezolano, ocurrido en febrero pasado en la comuna de Estación Central.

    El caso se remonta a la madrugada del 28 de ese mes, cuando, en el marco de una riña registrada en calle Taitao, el agresor hirió a la víctima con un arma cortopunzante en el tórax, provocándole la muerte.

    Respecto de la detención, el inspector Piero Rosales de la BH Centro Norte, señaló que “durante el desarrollo del proceso investigativo se estableció que, minutos antes de su fallecimiento, la víctima habría intentado robarle a una mujer, pareja del imputado, quien al enterarse de lo ocurrido salió a buscarlo por los alrederores del lugar”.

    Una vez que sujeto dio con el paradero del presunto agresor de su pareja, se originó la fatal pelea en plena vía pública.

    Tras la captura del sospechoso, los detectives solicitaron una orden de entrada y registro para su domicilio, donde hallaron las vestimentas que el sujeto utilizó el día de los hechos.

    El imputado será puesto a disposición del 6° Juzgado de Garantía de Santiago, para su control de detención.

