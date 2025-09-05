SUSCRÍBETE
Nacional

Detienen a tres involucrados en agresiones a funcionario TEA en hospital de Osorno

Una cuarta persona sigue siendo buscada por la PDI en la investigación inciada esta semana, tras divulgarse registros de video que dan cuenta que trabajadores del recinto ataron, raparon y quemaron a un colega con este diangóstico.

Cristóbal PalaciosPor 
Cristóbal Palacios

Esta jornada, personal de la PDI detuvo a tres de las cuatro personas investigadas por una serie de agresiones que sufrió un exfuncionario diagnosticado con Trastorno del Espectro Autista (TEA) del Hospital Base San José de Osorno, realizadas por compañeros de labores durante 2018 y 2020.

Los hechos fueron divulgados esta semana con registros de video que dan cuenta que trabajadores del recinto ataron, raparon y quemaron al afectado.

“La tarde del día de hoy se solicitaron cuatro órdenes de detención respecto de las personas investigadas por las agresiones a un funcionario dentro del Hospital Base de Osorno, que han sido de público conocimiento mediante los videos que se han difundido a través de redes sociales”, indicó la fiscal jefa de Osorno, María Angélica de Miguel.

Las capturas estuvieron a cargo de funcionarios de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales (Brisex) de la PDI, quienes continúan trabajando para dar con el paradero de la cuarta persona involucrada. Los detenidos serán formalizados este viernes en el Juzgado de Garantía de Osorno.

Esto, el mismo día en que desde el Ministerio de Salud dispusieron la designación de un enviado especial de la ministra Ximena Aguilera en el Hospital de Osorno y, asimismo, hicieron entrega de todos los antecedentes del sumario administrativo y de denuncia al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).

Además, solicitaron al Servicio de Salud Osorno (SSO) que ejecute de manera inmediata las sanciones establecidas en los sumarios administrativos, “que se traducen en la destitución de los 4 funcionarios involucrados en estos graves episodios”.

Sumado a esto, también desde la cartera abrieron un sumario administrativo, por parte de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, “por omisión de denuncia a Fiscalía de los directivos de la época y revisión de los procedimientos administrativos que habían concluido en su oportunidad en el sobreseimiento de los involucrados”.

