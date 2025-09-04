Minsal anuncia destitución de trabajadores involucrados en agresiones a funcionario TEA en hospital de Osorno

Tras darse a conocer una serie de agresiones que sufrió un exfuncionario diagnosticado con Trastorno del Espectro Autista (TEA) del Hospital Base San José de Osorno a manos de otros trabajadores del recinto durante el 2018 y 2020, el Ministerio de Salud anunció esta jornada una serie de medidas que han tomado al respecto.

Según detallaron mediante su cuenta en X, y junto con reiterar su condena a estos actos" de alta conmoción pública y humana", indicaron que el 2 de septiembre, mismo día que se dio a conocer el caso por la prensa, la ministra de Salud, Ximena Aguilera, “ofició al SS de Osorno la entrega inmediata de los antecedentes de esta grave situación. La respuesta a este requerimiento fue remitida el 3 de septiembre a la autoridad”.

En base a esta información, desde la cartera de Salud dispusieron en primer lugar la designación de un enviado especial de la ministra, representado en la figura de un abogado de su gabinete, en el Hospital de Osorno, quien ya se encuentra presente en el recinto asistencial.

Asimismo, hicieron entrega de todos los antecedentes del sumario administrativo y de denuncia al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y solicitaron mediante oficio que el Servicio de Salud Osorno (SSO) ejecute de manera inmediata las sanciones establecidas en los sumarios administrativos, “que se traducen en la destitución de los 4 funcionarios involucrados en estos graves episodios”.

Sumado a esto, también desde la cartera abrieron un sumario administrativo, por parte de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, “por omisión de denuncia a Fiscalía de los directivos de la época y revisión de los procedimientos administrativos que habían concluido en su oportunidad en el sobreseimiento de los involucrados”.