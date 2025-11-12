Detienen a tres sujetos por su relación el homicidio de un hombre de 50 años en Conchalí

Detienen a tres sujetos por su relación con diferentes homicidios, el último de estos ocurrido el pasado 3 de noviembre en la comuna de Conchalí.

Según detalló el Fiscal ECOH, Eduardo Pontigo, “se detuvieron a tres imputados de los cuales uno es de la nacionalidad de Venezolana. Esta investigación parte de un delito de homicidio tomado por la Fiscalía ECOH. El último homicidio es este que se logra acreditar en este caso, que se da con fecha 3 de noviembre del presente año en la comuna de Conchalí”.

De acuerdo a lo que explicó el fiscal al contrastar la información con otros casos, “se puede ver que existía el mismo modus operandi, en cuanto a la ejecución de dos homicidios anteriores, tanto uno consumado como uno de carácter frustrado".

“Se puede ver la participación de los mismos vehículo en estos hechos, se puede ver también la característica de que en al menos dos homicidios, tanto el frustrado del 13 de octubre como el consumado del 3 de noviembre, estos son grabados por una tercera persona, la cual graba siempre estos delitos que se cometen", agregó.

Según se ha conocido entre los detenidos corresponden a un hombre venezolano de 29 años, junto a su pareja, una mujer chilena de 37.

Finalmente, según informó el fiscal, durante este miércoles se llevará a cabo la formalización de los sujetos. “A lo menos estos participan en 8 hechos, 3 son delitos de homicidio, 2 delitos de robo con intimidación, que son de los vehículos que utilizan los homicidios, delitos de disparo injustificado y también delitos de amenazas”.

Homicidio en Conchalí

Cabe recordar que el homicidio ocurrido en Conchalí se dio cuando un grupo de sujetos llegó en un vehículo hasta el exterior del local comercial de la víctima, ocasión en que dispararon en reiteradas ocasiones contra este que se encontraba en la vía pública.

El agredido, de 50 años, fue trasladado por desconocidos hasta Centro de Salud Familiar (Cesfam) Alberto Bachelet, en la misma comuna, donde falleció producto de sus lesiones.