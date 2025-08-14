Detienen a venezolano identificado como uno de los líderes del Tren de Aragua y vinculado al crimen de Ronald Ojeda

El Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) del Ministerio Público en coordinación con la Policía de Investigaciones concretó la detención de un ciudadano venezolano apuntado como uno de los líderes del Tren de Aragua en Chile.

El sujeto, en situación irregular, según informan desde la Fiscalía ECOH, está vinculado al secuestro y homicidio del exmilitar venezolano refugiado Ronald Ojeda.

La mañana de este jueves, en el cuartel de la PDI de la calle General Mackenna, en Santiago, el fiscal regional de la Fiscalía Sur y coordinador de la Fiscalía ECOH Metropolitana, Héctor Barros, junto al subprefecto Hassel Barrientos, jefe de la Bipe Antisecuestros Metropolitana de la PDI, entregarán antecedentes sobre la detención.

Ronald Ojeda fue secuestrado la madrugada del miércoles 21 de febrero de 2024 por un grupo que irrumpió en su hogar, en un departamento de Independencia. Su cuerpo fue encontrado tras nueve días, sepultado en una maleta bajo cemento, en una fosa de 1,4 metros de profundidad al interior de la toma Santa Marta de Maipú.

De acuerdo a la investigación, el crimen fue ejecutado por Los Piratas, una facción del Tren de Aragua que operaba en el país y que actuó contratada para eliminar al exmilitar venezolano que residía en Chile como refugiado.