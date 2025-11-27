Detienen al alcalde de Alto Hospicio, Patricio Ferreira, por denuncia de agresión sexual

La Fiscalía de Tarapacá confirmó la detención del alcalde de Alto Hospicio, Patricio Ferreira, en una diligencia coordinada con Carabineros y concretada en el municipio durante la tarde de este jueves.

Ferreira es investigado por su presunta responsabilidad en una agresión sexual que habría ocurrido al interior de la sede comunal.

La fiscal regional de Tarapacá, Trinidad Steinert, confirmó la recepción de la denuncia por parte de una mujer adulta que señaló haber sido víctima de esta agresión.

“El Ministerio Público está realizando todas las diligencias de investigación a fin de verificar la existencia de este hecho y de la responsabilidad que pudiera tener el alcalde”, indicó Steinert.

Asimismo, informó que la Unidad de Atención a Víctimas y Testigos (URAVIT) de la Fiscalía Regional se constituyó en el centro asistencial donde la denunciante está siendo atendida, con el fin de brindarle apoyo, protección y orientación.

Las diligencias investigativas se encuentran en desarrollo y bajo reserva, mientras el jefe comunal se encuentra en calidad de detenido.

En las elecciones municipales del 15 y 16 de mayo de 2021, Patricio Ferreira logró la alcaldía con 6.833 votos, en la lista del pacto Unidos por la Dignidad, que agrupó a la Democracia Cristiana, el Partido Progresista y el movimiento Ciudadanos. En los comicios del año pasado, consiguió 20.946 sufragios.