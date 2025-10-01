Detienen al exfutbolista Jean Paul Pineda por agredir a su pareja

La madrugada de este miércoles, el exfutbolista Jean Paul Pineda fue detenido junto a su pareja, luego que ambos protagonizaran una discusión que llegó a los golpes.

La mujer y el deportista se encontraban en un departamento ubicado en Santiago consumiendo bebidas alcohólicas, momento en que iniciaron una discusión.

Carabineros, informó que la pelea subió de tono y ambos comenzaron a “agredirse con golpes de pies y puños”.

Funcionarios policiales llegaron hasta el sector y trasladaron a los individuos al SAPU Villa O’Higgins, para constatar lesiones. Desde el centro asistenciales determinaron que ambos tenían “lesiones leves”.

De esa forma los sujetos fueron “aprehendidos” por personal de Carabineros.

El exfutbolista pasará a control de detención la tarde de este miércoles.