Detienen en Chile a hombre buscado por homicidio en Perú: lo vinculan al Tren de Aragua

Un ciudadano venezolano, requerido por la justicia peruana, fue detenido este viernes en la comuna de Maipú, en la Región Metropolitana, en un operativo desarrollado por la Brigada Investigadora del Crimen Organizado (Brico) de la Policía de Investigaciones (PDI) en conjunto con la Oficina Central Nacional Interpol Santiago.

El detenido, identificado como Freddy Yeikol Pérez Jiménez, conocido como “Yeikol”, de 24 años, era buscado por su presunta participación en un crimen ocurrido el 6 de septiembre de 2024 en el distrito de San Martín de Porres, en la capital peruana, hecho que es investigado por las autoridades de ese país como un caso de sicariato.

De acuerdo con la PDI, el procedimiento se concretó luego de que la Policía Nacional del Perú informara que el imputado se encontraba en territorio chileno, lo que activó un trabajo coordinado entre ambas instituciones para ubicarlo con fines de extradición.

Detienen en Chile a hombre buscado por homicidio en Perú: lo vinculan al Tren de Aragua

El jefe de la Brigada Investigadora del Crimen Organizado, subprefecto Cristian Sepúlveda Valdebenito, indicó que el móvil del crimen estaría relacionado con una disputa entre organizaciones criminales: “El ajusticiamiento tendría como móvil delictivo un ajuste de cuentas entre miembros del Tren de Aragua y una banda denominada los Antitren, en el contexto de una disputa por el territorio”, sostuvo.

El oficial agregó que esa pugna estaría asociada al control de una red de trata de personas con fines de explotación sexual, antecedente que, según dijo, forma parte de la investigación levantada en Perú.

El crimen de 2024 en Perú

El caso por el que el imputado era buscado remonta al 6 de septiembre de 2024, cuando un joven identificado como Lisandro Abraham Ysturiz Piamo, de 22 años, también de nacionalidad venezolana, fue asesinado en el distrito limeño de San Martín de Porres, zona donde durante los últimos años se ha registrado una fuerte presencia de bandas vinculadas al crimen organizado y a facciones asociadas al Tren de Aragua.

La víctima fue interceptada recibiendo múltiples impactos de proyectil de arma de fuego calibre 9 mm, que le ocasionaron la muerte.

De acuerdo con los antecedentes policiales mencionados en Chile y con la información difundida en medios peruanos en coberturas posteriores sobre la violencia criminal en esa zona, la víctima se enmarcaría en una lógica de ajuste de cuentas entre estructuras rivales que operaban en Lima Norte.

Detienen en Chile a hombre buscado por homicidio en Perú: lo vinculan al Tren de Aragua

Desde la PDI indicaron que el imputado “es una persona de mucho interés en Perú, por cuanto se pueden obtener antecedentes que dicen relación con la participación de este sujeto como miembro de la estructura criminal, particularmente como un sujeto que facilita medios para la ejecución de hechos violentos”.

El oficial añadió que el detenido ingresó de manera irregular a Chile, aunque portaba documentación venezolana, y que durante su estadía en el país llevaba una vida aparentemente normal. “Inclusive ejercía informalmente como conductor de vehículos de locomoción colectiva de una aplicación en particular”, afirmó.

La investigación para dar con su paradero incluyó vigilancias, seguimientos y análisis de información, lo que permitió confirmar su presencia en territorio nacional y avanzar en su ubicación.

Coordinación con Interpol y proceso de extradición

El comisario Edgardo del Valle Ortiz, jefe de la Oficina Central Nacional de Interpol Chile, explicó que el caso se activó una vez que se tuvo conocimiento de que el prófugo se encontraba en Chile. “Lo principal es destacar la cooperación policial internacional entre la PDI y la Policía Nacional del Perú, con lo cual nosotros logramos la detención de un prófugo de alto valor para la justicia”, sostuvo.

Detienen en Chile a hombre buscado por homicidio en Perú: lo vinculan al Tren de Aragua Edgar Su

Asimismo, indicó que la información levantada en Chile fue compartida con las autoridades peruanas para respaldar la tramitación de la notificación roja de Interpol. “Gracias a esto lo ponemos a disposición de las autoridades policiales y judiciales del Perú”, concluyó Del Valle.

Tras su detención, el imputado quedó a disposición de la justicia, mientras se desarrollan los trámites vinculados a su extradición y a los requerimientos formulados desde Perú.