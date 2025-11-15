Detienen por microtráfico a pareja de Villarica tras denuncia de vecinos

Detectives de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de Villarrica detuvieron a una pareja —integrantes de un clan familiar— por microtráfico de drogas.

La diligencia se enmarca en una investigación conjunta entre la unidad territorial de la PDI y la Fiscalía Local, que estableció que ambos imputados comercializaban diversas sustancias ilícitas desde una vivienda de la comuna.

En ese sentido, la situación también había sido advertida por vecinos durante un conversatorio realizado hace algunas semanas con autoridades regionales y locales, instancia encabezada por el subsecretario de Seguridad Pública.

De esta manera, se realizó el allanamiento del lugar, donde se incautaro n 220 dosis de clorhidrato de cocaína y 578 dosis de cannabis sativa, avaluadas en cerca de $3 millones. Además, se decomisaron elementos de dosificación, equipos móviles y dinero en efectivo.

La pareja fue puesta a disposición del Juzgado de Garantía de Villarrica para su control de detención.