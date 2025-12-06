VOTA INFORMADO por $1100
    Nacional

    Día del Patrimonio Social 2025 cierra con más de 40 mil participantes y 300 actividades a lo largo de Chile

    Según la organización, en esta segunda versión, se cuatriplicó la participación respecto al año 2024 con más de 300 actividades en 14 regiones del país.

    Antonella Cicarelli

    Este viernes, por segunda vez, la Comunidad de Organizaciones Solidarias reunió a empresas, organizaciones de la sociedad civil, instituciones educacionales y grupos de voluntarios para el Día del Patrimonio Social 2025 con más 300 actividades a lo largo de todo el país.

    En Santiago fue la Fundación Las Rosas, en la comuna de La Florida, que inauguró la jornada y contó con la asistencia de la Fundación Padre Hurtado, Coanil y Yoga Medicina, entre otras. En el lugar se llevó a cabo una actividad de voluntariado con ejercicios de movimiento para personas mayores residentes del hogar, y donde también estuvo en exposición la conocida camioneta verde de San Alberto Hurtado.

    En esa instancia el director ejecutivo de la Comunidad de Organizaciones Solidarias, Hans Rosenkranz, compartió sus impresiones sobre esta fecha. “Dar es un sello distintivo de nuestra cultura. Nos movilizamos ante catástrofes, emergencias y fenómenos naturales, y también cada día, en todo Chile, miles de personas realizan acciones solidarias que ayudan a otros, fortalecen vínculos y promueven el bien común sin esperar nada a cambio. Reconocer y dedicar una jornada especial a celebrar este patrimonio que hemos construido como sociedad nos permite ver que las posibilidades de superar los desafíos son múltiples cuando ponemos la colaboración en el centro”.

    La campaña estuvo presente en 14 regiones del país y participaron más de 40 mil personas. Entre las convocatorias que hubo durante este día se cuentan colaboraciones entre organizaciones sociales para apoyar a personas con discapacidad; la acción de voluntarios para mejorar fachadas de residencias; una olimpiada de la discapacidad; una escalada gratuita para niños y niñas; limpiezas de playas y ríos en distintas regiones del país, donación de regalos y artículos para personas hospitalizadas y otras.

    Día del Patrimonio Social 2025 cerró con masiva convocatoria. FOTO: Comunidad de Organizaciones Solidarias.

    La iniciativa que cuenta con el apoyo de más de 270 organizaciones que componen la red de Comunidad de Organizaciones Solidarias este año superó en cuatro veces la participación del año pasado. Además, tiene el apoyo de auspiciadores como Scotiabank y Sodimac, cuyos representantes destacaron el propósito de este día.

    Katia Berdichewsky, Directora de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de Scotiabank Chile & Uruguay señaló que “participar en esta segunda versión del Día del Patrimonio Social como único banco auspiciador refleja nuestra convicción de que la sostenibilidad comienza en las comunidades y que cada acción de voluntariado es una oportunidad para fortalecer vínculos y generar impacto real”.

    “Desde Sodimac participamos en el Día del Patrimonio Social todo el año. Gestionamos responsablemente los impactos sociales, medioambientales y de gobernanza; desarrollamos relaciones virtuosas con los vecinos; e implementamos un programa anual de impacto social llamado ‘Construyendo Sueños de Hogar’, donde beneficiamos a más de 350 mil personas con más de 990 proyectos, comentó Juan Carlos Corvalán, Gerente de Asuntos Legales y Sostenibilidad de Sodimac.

    Para acceder al contenido sobre la jornada y poder participar en la versión de 2026 se puede ingresar al sitio web de Día del Patrimonio Social o a sus redes sociales.

