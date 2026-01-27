SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Dictan presidio perpetuo para los cuatro responsables del doble homicidio de agricultores en Malloa

    Los sujetos -ahora condenados- bloquearon el paso del camión en el que se transportaban los agricultores y les dispararon para luego huir con el dinero que éstos tenían en su poder.

    Paz RubioPor 
    Paz Rubio
    Fotografías referenciales. Foto: Jonnathan Oyarzun/Aton Chile. JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    En la tarde de este martes, el Tribunal Oral en lo Penal de Rancagua dictó la pena de presidio perpetuo en contra de los cuatro ciudadanos venezolanos que habían sido condenados por el robo con homicidio de dos agricultores en Malloa, Región de O’Higgins, en 2024.

    El tribunal dispuso que los cuatro sujetos cumplieran la pena de presidio perpetuo simple, vale decir 20 años de cárcel efectiva antes de poder optar a cualquier beneficio.

    Adicionalmente, se les impuso la pena de tres años y un día de cárcel por receptación de vehículo motorizado y la misma sanción por el delito de porte ilegal de arma prohibida.

    Hace exactamente dos años, las víctimas, Francisco Mora y Raúl Cid, estaban de retorno a sus domicilios, luego de haber comercializado sus productos agrícolas en Lo Valledor, cuando un auto les bloqueó el paso en la Ruta de la Fruta.

    Los asaltantes -ahora condenados- descendieron del citado vehículo les dispararon a los agricultores y al hijo de uno de ellos, que logró sobrevivir, y luego huyeron con el dinero de las víctimas.

    Los cuatro fueron detenidos esa misma tarde a la altura de Buin por Carabineros, gracias al testimonio del hijo de la víctima y a otros testigos. Desde el 31 de enero, el día de la formalización, permanecen en la Cárcel de Alta Seguridad de Santiago.

