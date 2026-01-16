SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Dictan prisión preventiva para siete exgendarmes de Puerto Montt: habrían vendido alcohol y drogas

    El Ministerio Público acusó que luego de los allanamientos realizados para incautar artículos prohibidos o ilícitos, los gendarmes vendían estas especies u ofrecían devolverlas a cambio de dinero. Otra de las imputaciones fue que éstos “arrendaban” el patio del módulo para que los internos hicieran estafas telefónicas y coordinaran lanzamientos de drogas o celulares.

    Paz RubioPor 
    Paz Rubio
    Imágenes referenciales de Gendarmería. JAVIER SALVO/ATON CHILE

    El Juzgado de Garantía de Puerto Montt dejó en prisión preventiva a siete funcionarios de Gendarmería por, presuntamente, haber integrado una red criminal y por los delitos de lavado de activos y cohecho.

    Según informó el tribunal mediante el sitio web del Poder Judicial, en total fueron ocho las personas formalizadas: los siete gendarmes y una civil, Margarita Moreno, imputada por los mismos delitos quedó bajo arresto domiciliario total, aunque esta decisión fue apelada por la Fiscalía. El tribunal aludió a que esta acusada no contaba con antecedentes penales y que ha colaborado con la investigación.

    imagen referencial de tribunal Pablo Vásquez R.

    Respecto de los siete gendarmes, que fueron dados de baja, se especificó que corresponden al suboficial mayor Mario Palma, los suboficiales Mauricio Romero y Edgardo Cerna, el sargento segundo Senén Orellana, el cabo segundo Nicolás Toro y los cabos Hugo Núñez y Diego Casanelli.

    El tribunal estableció que el Ministerio Público contaba con presupuesto material para establecer que tanto la civil como los exfuncionarios cometieron, presuntamente, los delitos de soborno y cohecho. Sin embargo, consideró que el delito de lavado de activos se circunscribía, según la prueba presentada hasta ahora, sólo a los exgendarmes, en la modalidad de autolavado. Y, además, se desestimó para todos los imputados, en esta etapa, la asociación para la comisión de crímenes.

    El modus operandi

    De acuerdo con lo expuesto por el Ministerio Público, fue en los módulos 41, 42 y 43 del Complejo Penitenciario Alto Bonito de Puerto Montt que se detectaron dos organizaciones dedicadas a la comisión de delitos, que operaban con ayuda de funcionarios de Gendarmería, de los propios internos y sus familiares.

    Los gendarmes -al menos desde 2023- permitían que visitas ingresaran especies prohibidas como alcohol, comida, artículos de lujo y fármacos; objetos ilícitos, entre ellos celulares, aparatos electrónicos y drogas; además de especies contraladas como dinero, que luego circulaban entre los internos.

    Imagen referencial de imputado JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    También se acusó que luego de los allanamientos realizados para incautar artículos prohibidos o ilícitos, los gendarmes vendían estas especies u ofrecían devolverlas a cambio de dinero. Otra de las imputaciones fue que éstos “arrendaban” el patio del módulo para que los internos hicieran estafas telefónicas y coordinaran lanzamientos de drogas o celulares.

    El dinero por estos “servicios” era recibido en efectivo por los gendarmes, por transferencias electrónicas que se hacían a cuentas corrientes de terceros o por “trueques”.

    Respecto de Margarita Moreno, se acusó que su rol era recibir dinero, facilitando sus cuentas bancarias para recibir los depósitos de los internos o sus familiares por al menos, dos años y medio. Habría recibido más de $118 millones y más de $26 millones en la cuenta de una hija menor de edad.

    Más sobre:JudicialGendarmeríaGendarmesPuerto MonttAsociación criminalPrisión preventiva

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Suprema confirma decisión del TDLC sobre plan de autorregulación tarifaria de Transbank

    Tras crisis por cambios contractuales, Hospital El Carmen de Maipú llega a acuerdo y reanuda atenciones

    “No tiene validez jurídica”: abogada de los hijos de Julia Chuñil cuestiona testimonio del exyerno

    Encuentran con vida a turista polaco perdido hace casi una semana en Valle del Elqui

    Labbé refuerza rechazo a decisión del PNL de no integrarse al gobierno de Kast: “Kaiser erró”

    Pala, Martillo y Libro: una experiencia lectora en los voluntariados de verano

    Lo más leído

    1.
    Estudio revela que el 65% de los habitantes de la RM considera que existe un “gran conflicto” entre chilenos y migrantes

    Estudio revela que el 65% de los habitantes de la RM considera que existe un “gran conflicto” entre chilenos y migrantes

    2.
    Tras nueve meses de interinato: Presidente Boric nombra a nuevo director de Parquemet

    Tras nueve meses de interinato: Presidente Boric nombra a nuevo director de Parquemet

    3.
    Caso Julia Chuñil: decretan prisión preventiva para Javier Troncoso, hijo de la víctima apuntado como el autor del parricidio

    Caso Julia Chuñil: decretan prisión preventiva para Javier Troncoso, hijo de la víctima apuntado como el autor del parricidio

    4.
    “Me quería quitar la plata de mi pensión”: el testimonio del adulto mayor que defendió Julia Chuñil antes de morir

    “Me quería quitar la plata de mi pensión”: el testimonio del adulto mayor que defendió Julia Chuñil antes de morir

    5.
    Dorothy Pérez reafirma que pagos del FES no constituyen activos financieros y Ejecutivo anuncia nuevos cambios al proyecto

    Dorothy Pérez reafirma que pagos del FES no constituyen activos financieros y Ejecutivo anuncia nuevos cambios al proyecto

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Ola de calor en Santiago y la zona central: las temperaturas máximas que se alcanzarán este fin de semana

    Ola de calor en Santiago y la zona central: las temperaturas máximas que se alcanzarán este fin de semana

    ¿Es Donald Trump ahora un Premio Nobel de la Paz? Qué implica que María Corina Machado le haya regalado su medalla

    ¿Es Donald Trump ahora un Premio Nobel de la Paz? Qué implica que María Corina Machado le haya regalado su medalla

    Verano caluroso: cómo enfriar tu casa o departamento si no tienes aire acondicionado

    Verano caluroso: cómo enfriar tu casa o departamento si no tienes aire acondicionado

    Qué es la Ley de Insurrección de EEUU que Trump amenaza con invocar ante las protestas en Minnesota

    Qué es la Ley de Insurrección de EEUU que Trump amenaza con invocar ante las protestas en Minnesota

    Servicios

    Cuándo se estrena y dónde ver El Caballero de los Siete Reinos

    Cuándo se estrena y dónde ver El Caballero de los Siete Reinos

    Rating del jueves 15 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 15 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Los artistas que se presentan este viernes en el Festival del Huaso de Olmué 2026

    Los artistas que se presentan este viernes en el Festival del Huaso de Olmué 2026

    Tras crisis por cambios contractuales, Hospital El Carmen de Maipú llega a acuerdo y reanuda atenciones
    Chile

    Tras crisis por cambios contractuales, Hospital El Carmen de Maipú llega a acuerdo y reanuda atenciones

    “No tiene validez jurídica”: abogada de los hijos de Julia Chuñil cuestiona testimonio del exyerno

    Cuándo se estrena y dónde ver El Caballero de los Siete Reinos

    Buena noticia para la economía: la productividad encadena dos años al alza por primera vez desde 2011–2012
    Negocios

    Buena noticia para la economía: la productividad encadena dos años al alza por primera vez desde 2011–2012

    Suprema confirma decisión del TDLC sobre plan de autorregulación tarifaria de Transbank

    Más mujeres científicas

    Qué es la Ley de Insurrección de EEUU que Trump amenaza con invocar ante las protestas en Minnesota
    Tendencias

    Qué es la Ley de Insurrección de EEUU que Trump amenaza con invocar ante las protestas en Minnesota

    ¿Es Donald Trump ahora un Premio Nobel de la Paz? Qué implica que María Corina Machado le haya regalado su medalla

    Cómo EEUU busca que sus fuerzas y las de México enfrenten juntas a los carteles de la droga en el territorio mexicano

    La cruda denuncia de Michel Platini contra las altas esferas del fútbol: “Un grupo de personas decidió matarme”
    El Deportivo

    La cruda denuncia de Michel Platini contra las altas esferas del fútbol: “Un grupo de personas decidió matarme”

    Sin Christiane Endler: la Roja femenina da a conocer su nómina para enfrentar a Estados Unidos en su primer amistoso

    La tajante respuesta de Carlos Alcaraz sobre su quiebre con Juan Carlos Ferrero

    Montañas, naturaleza y descanso a una hora de Santiago: las experiencias que ofrece Cascada de las Ánimas
    Finde

    Montañas, naturaleza y descanso a una hora de Santiago: las experiencias que ofrece Cascada de las Ánimas

    Festival Santiago Off 2026: las actividades gratuitas que se realizarán en las regiones Metropolitana y de Valparaíso

    Ñam 2026: lo que debes saber de la nueva edición del festival gastronómico

    Cosa Buena: escucha la colaboración a ritmo de cumbia entre Gepe y Los Vásquez
    Cultura y entretención

    Cosa Buena: escucha la colaboración a ritmo de cumbia entre Gepe y Los Vásquez

    Myriam Hernández con su show “más difícil” y El Flaco riéndose de sus problemas: así fue la primera noche de Olmué 2026

    Beto Cuevas y Aterciopelados unen fuerzas y agendan show en el Movistar Arena

    La historia del periodista del diario The Washington Post a quien el FBI allanó su casa en búsqueda de material clasificado
    Mundo

    La historia del periodista del diario The Washington Post a quien el FBI allanó su casa en búsqueda de material clasificado

    Condenan a 5 años de cárcel al expresidente surcoreano Yoon en el primer fallo por la ley marcial

    Rusia acusa a la OTAN de la “militarización” del Ártico y niega pretensiones sobre Groenlandia

    Pala, Martillo y Libro: una experiencia lectora en los voluntariados de verano
    Paula

    Pala, Martillo y Libro: una experiencia lectora en los voluntariados de verano

    Hablemos de Amor: lo que aprendí de mi amiga de toda la vida

    De la Araucanía al mundo: la historia de María Prieto, la reina de la kombucha