Dictan prisión preventiva para tres de los seis excarabineros formalizados por muerte de joven en Comisaría de Cauquenes

Este jueves, la Fiscalía del Maule formalizó a los seis excarabineros imputados por su participación en la muerte de Erick Apablaza Muñoz en una Comisaría de Cauquenes, en la Región del Maule, quedando tres de ellos con prisión preventiva y los demás con arresto parcial domiciliario.

La formalización de la investigación se realizó en el Juzgado de Garantía de Cauquenes entre el martes pasado y hoy, totalizando cerca de 10 horas de audiencia, donde, de acuerdo con los antecedentes del Ministerio Público, tres de los exuniformados enfrentaron cargos por el delito de homicidio por omisión.

Esto por no haber prestado auxilio oportuno a la víctima la noche del 23 de enero de 2024, cuando Apablaza, de 27 años, pidió ayuda reiteradamente desde el interior del calabozo de la mencionada comisaría, pero tras no ser asistido, terminó falleciendo a causa de un infarto.

Los otros tres excarabineros, pertenecientes al personal motorizado que participó en el arresto, fueron imputados por detención ilegal, apremios ilegítimos, falsificación de instrumento público y obstrucción a la investigación.

Como detalló Nelson Riquelme, el fiscal a cargo de la pesquisas, para los tres primeros “se solicitó por parte del Ministerio Público la medida cautelar de prisión preventiva, entendida la gravedad de los hechos por los cuales se formalizó la investigación, como también por la multiplicidad de hechos que habían acontecido y la gravedad de los mismos”.

“El tribunal acogiendo los argumentos de la Fiscalía decretó la medida cautelar de prisión preventiva”, remarcó

De la misma manera, Riquelme dijo que para “los tres imputados que fueron formalizados por los delitos de apremio ilegítimo, detención arbitraria y falsificación de instrumento público, otorgó la medida cautelar de arresto parcial domiciliario”.

Detención y muerte de Apablaza

La detención de Erick Apablaza ocurrió luego de que el vehículo en el que se desplazaba como copiloto intentara evadir un control, debido a que su conductor mantenía una orden de detención vigente.

Tras una persecución policial en la Ruta los Conquistadores, en dirección a Quirihue, al sur de Cauquenes, el automóvil quedó sin combustible y Apablaza y el chofer intentaron huir.

Sin embargo, el segundo de ellos fue detenido y llevado a la comisaría donde posteriormente perdería la vida.

Su familia denunció que el joven habría sido brutalmente golpeado durante el procedimiento y que se produjeron varias irregularidades en su traslado y custodia, como también en la información entregada tras su fallecimiento.