Dinámica “confusa” y víctimas extranjeras: lo que se sabe de la balacera en la plaza Santa Ana de Santiago

La Fiscalía Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Región Metropolitana junto a personal especializado de Carabineros se constituyó durante la madrugada de este miércoles en la plaza Santa Ana de Santiago para realizar diversas labores investigativas ante la balacera que se registró en el lugar y que dejó una persona fallecida y tres lesionados.

Uno de los lesionados, permanece en riesgo vital en el Hospital de Urgencia Asistencia Pública.

La fiscal ECOH Bárbara Ramírez explicó que los hechos se registraron a eso de la medianoche en la plaza contigua a la estación del Metro de Santiago, en las inmediaciones de calle Catedral.

“Estas personas son víctimas de múltiples impactos balísticos, los cuales están siendo levantados en este momento por personal de Labocar. Se encuentran lesionadas, encontrándose una de estas personas con heridas de gravedad y otra persona encontrándose actualmente fallecida”, detalló la persecutora.

Diego Martin

Ramírez explicó que están levantando cámaras de seguridad y haciendo distintos empadronamientos para determinar la dinámica correcta de los hechos.

En en lugar encontraron una decena de vainillas.

“Hasta el momento la dinámica de los hechos es más bien confusa porque no tenemos el acceso todavía a las cámaras de seguridad. Sin embargo, lo que sí tenemos claro es que estas personas se encontraban en las inmediaciones de esta plaza y llega el atacante, no sabemos todavía la cantidad de personas que son, pero a lo menos uno de los atacantes, llega premunido con un arma de fuego y percuta los disparos”, expuso.

El teniente Patricio Andrade, oficial de ronda de la Prefectura Central de Carabineros, señaló que las víctimas son hombres de nacionalidad extranjera y “los cuatro son mayores de edad”.

“Según lo que se mantiene como primera información, las cuatro personas se encontrarían acá en la plaza compartiendo. Habría llegado un sujeto, digamos, a realizar directamente los impactos", relató.