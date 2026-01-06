SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Diputada Bello revela que tiene cáncer cervicouterino y anuncia pausa en su labor legislativa

    La parlamentaria manifestó que su equipo legislativo continuará ejerciendo sus labores "para que el trabajo de fiscalización y legislación no quede en pausa”. 

    Paz RubioPor 
    Paz Rubio

    La diputada María Francisca Bello (FA) comunicó en la tarde del lunes que fue diagnosticada de cáncer cervicouterino y que a causa de ello se tomará una pausa en sus labores legislativas para atender su salud.

    En un video publicado en su cuenta de Instagram, la parlamentaria transparentó que “hace un tiempo, a finales de noviembre, principio de diciembre, recibí una sospecha de diagnóstico que hoy día está confirmado y ese diagnóstico ha removido toda mi vida, tengo cáncer cervicouterino“.

    “Es más difícil de lo que uno cree decirlo en voz alta, pero también creo profundamente en la honestidad y en no esconder lo que somos ni tampoco lo que estamos viviendo”, añadió. La parlamentaria también hizo un llamado a que la ciudadanía mantenga sus controles de salud al día, sobre todo, el de la prueba de Papanicolau (PAP).

    Seguidamente, informó que ya inició el tratamiento médico correspondiente. “Por supuesto que no es una pausa que yo hubiese querido tomar, menos luego de una excelente y gran reelección, pero es una pausa necesaria“, anunció.

    Su equipo legislativo, en tanto, “seguirá trabajando para los compromisos con las personas, con el territorio y sobre todo para que el trabajo de fiscalización y legislación no quede en pausa”.

    Más sobre:María Francisca BelloFrancisca BelloDiputadaCáncer cervicouterinoCongreso

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Reginato contra las cuerdas: Contraloría pide restituir cerca de $1.200 millones a Corporación de Viña del Mar

    Sichel: “A los municipios que tenemos colegios con buenos resultados queremos que nos dejen seguir siendo sostenedores”

    El sorpresivo golpe de Etcheverry en el Segundo Piso de Boric

    El “No” de Trump a elecciones en 30 días en Venezuela: el plan de la oposición ante el portazo de EE.UU.

    Primera fisura en la OPE: la intervención a Sebastián Figueroa en medio de tensiones internas

    Un edificio y una cátedra con su nombre: la huella del expresidente Sebastián Piñera en la UC

    Lo más leído

    1.
    PAES: ranking de los 100 mejores colegios está compuesto por 66 de la RM y sólo uno público

    PAES: ranking de los 100 mejores colegios está compuesto por 66 de la RM y sólo uno público

    2.
    “Perdón, pero era necesario”: cerca de 200 personas acusan fraude por arriendos en Reñaca y estafador ofrece insólitas disculpas

    “Perdón, pero era necesario”: cerca de 200 personas acusan fraude por arriendos en Reñaca y estafador ofrece insólitas disculpas

    3.
    Ministro Gajardo por reforma constitucional que pone fin a los gremios en Gendarmería: “Son decisiones difíciles que hay que tomar”

    Ministro Gajardo por reforma constitucional que pone fin a los gremios en Gendarmería: “Son decisiones difíciles que hay que tomar”

    4.
    Cadem: 60% está a favor del proyecto de Kast de eliminar las contribuciones a la primera vivienda

    Cadem: 60% está a favor del proyecto de Kast de eliminar las contribuciones a la primera vivienda

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La “inusual” calma sísmica en Santiago y la zona central: qué significa, según un geofísico

    La “inusual” calma sísmica en Santiago y la zona central: qué significa, según un geofísico

    Vuelve la lluvia a Santiago: cuándo y en qué comunas habrá chubascos

    Vuelve la lluvia a Santiago: cuándo y en qué comunas habrá chubascos

    Más potencia y experiencia gamer: lo nuevo de ROG, la línea gaming de Asus, en el CES 2026

    Más potencia y experiencia gamer: lo nuevo de ROG, la línea gaming de Asus, en el CES 2026

    El misterioso hallazgo en el fondo del océano que desconcertó a los científicos

    El misterioso hallazgo en el fondo del océano que desconcertó a los científicos

    Servicios

    Pet Shop Boys en el Movistar Arena: revisa la fecha y cuándo comienza la venta de entradas

    Pet Shop Boys en el Movistar Arena: revisa la fecha y cuándo comienza la venta de entradas

    Rating del lunes 5 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del lunes 5 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Cómo postular a la Pensión Garantizada Universal en 2026 y cuáles son los requisitos

    Cómo postular a la Pensión Garantizada Universal en 2026 y cuáles son los requisitos

    Reginato contra las cuerdas: Contraloría pide restituir cerca de $1.200 millones a Corporación de Viña del Mar
    Chile

    Reginato contra las cuerdas: Contraloría pide restituir cerca de $1.200 millones a Corporación de Viña del Mar

    Sichel: “A los municipios que tenemos colegios con buenos resultados queremos que nos dejen seguir siendo sostenedores”

    El sorpresivo golpe de Etcheverry en el Segundo Piso de Boric

    CPC plantea a Kast “las medidas más urgentes” que ven para impulsar la economía y arremete contra la negociación ramal
    Negocios

    CPC plantea a Kast “las medidas más urgentes” que ven para impulsar la economía y arremete contra la negociación ramal

    Latam Airlines incorpora a su flota de largo alcance el primer Boeing 787-9 Dreamliner con motores GEnx de Sudamérica

    Gobierno ingresa proyecto de reajuste: costo fiscal en 2026 supera los US$1.700 millones e incluye norma “de amarre”

    Cuál podría ser el precio de GTA VI, el esperado juego de Rockstar Games
    Tendencias

    Cuál podría ser el precio de GTA VI, el esperado juego de Rockstar Games

    Más potencia y experiencia gamer: lo nuevo de ROG, la línea gaming de Asus, en el CES 2026

    Vuelve la lluvia a Santiago: cuándo y en qué comunas habrá chubascos

    ‘Chama’ Sánchez, figura de la U: “Estamos felices de que se haya ido Maduro, pero al final su gente sigue en el poder”
    El Deportivo

    ‘Chama’ Sánchez, figura de la U: “Estamos felices de que se haya ido Maduro, pero al final su gente sigue en el poder”

    “No se ha movido nada”: el futuro de Eduard Bello en la UC se complica ante la presión de Barcelona de Guayaquil

    Alerta en la UC: Daniel González protagoniza pelea callejera en Viña del Mar

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto
    Finde

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero

    Desde Sade hasta distintos álbumes de Rosalía en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para enero

    Entre regresos y apuestas: ¿Quiénes son los humoristas de Viña 2026?
    Cultura y entretención

    Entre regresos y apuestas: ¿Quiénes son los humoristas de Viña 2026?

    No solo en el Festival de Viña: Pet Shop Boys anuncian show en Movistar Arena

    El hilarante video de Fabrizio Copano desde la cárcel donde está Nicolás Maduro

    Operativo de Estados Unidos en Venezuela: Donald Trump afirma que están listos para “hacer un segundo ataque si es necesario”
    Mundo

    Operativo de Estados Unidos en Venezuela: Donald Trump afirma que están listos para “hacer un segundo ataque si es necesario”

    El “No” de Trump a elecciones en 30 días en Venezuela: el plan de la oposición ante el portazo de EE.UU.

    Rusia celebra los “esfuerzos” de Venezuela para “proteger su soberanía” con la investidura de Delcy Rodríguez

    Vision boards: más allá del collage, pensar los propósitos juntas
    Paula

    Vision boards: más allá del collage, pensar los propósitos juntas

    Regenerar la piel desde dentro

    Año nuevo, la balanza y el eterno propósito de bajar de peso