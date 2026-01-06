Diputada Bello revela que tiene cáncer cervicouterino y anuncia pausa en su labor legislativa

La diputada María Francisca Bello (FA) comunicó en la tarde del lunes que fue diagnosticada de cáncer cervicouterino y que a causa de ello se tomará una pausa en sus labores legislativas para atender su salud.

En un video publicado en su cuenta de Instagram, la parlamentaria transparentó que “hace un tiempo, a finales de noviembre, principio de diciembre, recibí una sospecha de diagnóstico que hoy día está confirmado y ese diagnóstico ha removido toda mi vida, tengo cáncer cervicouterino“.

“Es más difícil de lo que uno cree decirlo en voz alta, pero también creo profundamente en la honestidad y en no esconder lo que somos ni tampoco lo que estamos viviendo”, añadió. La parlamentaria también hizo un llamado a que la ciudadanía mantenga sus controles de salud al día, sobre todo, el de la prueba de Papanicolau (PAP).

Seguidamente, informó que ya inició el tratamiento médico correspondiente. “Por supuesto que no es una pausa que yo hubiese querido tomar, menos luego de una excelente y gran reelección, pero es una pausa necesaria“, anunció.

Su equipo legislativo, en tanto, “seguirá trabajando para los compromisos con las personas, con el territorio y sobre todo para que el trabajo de fiscalización y legislación no quede en pausa”.