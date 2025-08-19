SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

Diputado José Carlos Meza es víctima de encerrona en Huechuraba

El parlamentario republicano fue abordado por cerca de cuatro antisociales, quienes con armas de fuego lo hicieron descender de su vehículo.

Por 
Luis Cerda

Durante la noche de este lunes, el diputado José Carlos Meza, del Partido Republicano, fue víctima junto a una sobrina de un violento asalto en las inmediaciones del Metro Vespucio Norte, en la comuna de Huechuraba.

Según informó el capitán Nicolás Sandoval Riquelme, oficial de ronda de la Prefectura Santiago Norte, el hecho ocurrió a las 22.00 horas. “Carabineros se traslada hasta inmediaciones del Metro Vespucio Norte, con la finalidad de auxiliar a dos víctimas que sufrieron el robo de su vehículo”, indicó.

De acuerdo a lo informado por el oficial, el parlamentario fue abordado por aproximadamente cuatro individuos a rostro descubierto, quienes lo intimidaron con armas de fuego para sustraerle su automóvil y darse posteriormente a la fuga.

Los antecedentes fueron puestos a disposición del Ministerio Público y Carabineros está trabajando para dar con el paradero de estos antisociales, realizando el levantamiento de registros de cámaras de seguridad del sector para contribuir a la investigación.

Más sobre:PolicialJosé Carlos Meza

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Marcos Barraza desplaza a Valentina Miranda y es inscrito como candidato del PC para el distrito 8

Los ocho aspirantes a La Moneda que inscribieron sus candidaturas en el Servel

Tras 12 años en el Congreso: Felipe Kast declina buscar nuevo período como senador por La Araucanía

Declaran alerta roja en Alto Biobío por incendio en Reserva Nacional Ralco

Los nudos, desencuentros y los que quedaron en el camino: las tensas horas de negociación parlamentaria

Conductores de buses RED realizan paro este martes: revisa los más de 50 recorridos afectados

Lo más leído

1.
Enjoy logra salida del casino de Viña del Mar y Ripamonti manifiesta su molestia por el proceso

Enjoy logra salida del casino de Viña del Mar y Ripamonti manifiesta su molestia por el proceso

2.
Conductores de buses RED realizan paro este martes: revisa los más de 50 recorridos afectados

Conductores de buses RED realizan paro este martes: revisa los más de 50 recorridos afectados

3.
Registran un tanque con banderas de Rusia y de EE.UU. recorriendo campo de batalla en Ucrania

Registran un tanque con banderas de Rusia y de EE.UU. recorriendo campo de batalla en Ucrania

4.
Los ganadores y perdedores de la negociación parlamentaria

Los ganadores y perdedores de la negociación parlamentaria

5.
Intensas lluvias y fuerte viento obligan a suspender clases este martes en comunas de la Región de Atacama

Intensas lluvias y fuerte viento obligan a suspender clases este martes en comunas de la Región de Atacama

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

Momentos de tensión en Servel y anuncios desde el norte: candidatos inscriben candidaturas y lanzan campañas

Momentos de tensión en Servel y anuncios desde el norte: candidatos inscriben candidaturas y lanzan campañas

Este es el momento en que sustraen a una recién nacida desde el Hospital de Coronel

Este es el momento en que sustraen a una recién nacida desde el Hospital de Coronel

Familia es criticada por realizar fiesta de revelación de género en un área protegida en el Cajón del Maipo

Familia es criticada por realizar fiesta de revelación de género en un área protegida en el Cajón del Maipo

Registran un tanque con banderas de Rusia y de EE.UU. recorriendo campo de batalla en Ucrania

Registran un tanque con banderas de Rusia y de EE.UU. recorriendo campo de batalla en Ucrania

Servicios

Emiten aviso de marejadas para los próximos días: revisa los sectores afectados

Emiten aviso de marejadas para los próximos días: revisa los sectores afectados

Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

De cuánto es el Aguinaldo de Fiestas Patrias para el sector público y pensionados

De cuánto es el Aguinaldo de Fiestas Patrias para el sector público y pensionados

Marcos Barraza desplaza a Valentina Miranda y es inscrito como candidato del PC para el distrito 8
Chile

Marcos Barraza desplaza a Valentina Miranda y es inscrito como candidato del PC para el distrito 8

Los ocho aspirantes a La Moneda que inscribieron sus candidaturas en el Servel

Tras 12 años en el Congreso: Felipe Kast declina buscar nuevo período como senador por La Araucanía

Las cuatro acciones del Ipsa cuya rentabilidad supera el 50% en 2025
Negocios

Las cuatro acciones del Ipsa cuya rentabilidad supera el 50% en 2025

Programa económico: Jara reformula ingreso vital de $750 mil y pone énfasis en la inversión, pero mantiene negociación ramal

PIB sube sobre lo esperado en el segundo trimestre por fuerte alza de la inversión y se consolidan expectativas en torno a 2,5% para 2025

Apple Arcade lanza 4 nuevos juegos
Tendencias

Apple Arcade lanza 4 nuevos juegos

¿Adiós al iPhone 11? Estos son los modelos que no podrán actualizarse a iOS 26

Arrestan a un jugador chileno tras ser acusado de robo en el mundial de Pokémon

Carlo Ancelotti piensa en el retorno de un goleador histórico de Brasil para medirse a Chile por las Eliminatorias
El Deportivo

Carlo Ancelotti piensa en el retorno de un goleador histórico de Brasil para medirse a Chile por las Eliminatorias

¿Peligra el Monumental para el Superclásico? El duro informe de Cristian Garay sobre el duelo entre Colo Colo y la UC

“Trabajamos todo el año para esto”: Los Diablos Junior se quedan con el bronce en Asunción

4 películas recomendadas para ver en Sanfic
Finde

4 películas recomendadas para ver en Sanfic

Congreso celebra los 50 años de Terra Incógnita con concierto y vinilo de edición especial

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana

George Harris no olvida su fracaso y arremete contra el Festival de Viña: “Quedaron muy mal por permitir un ataque xenofóbico”
Cultura y entretención

George Harris no olvida su fracaso y arremete contra el Festival de Viña: “Quedaron muy mal por permitir un ataque xenofóbico”

Ben Stiller se margina de la dirección de la tercera temporada de Severance

Un viaje psicodélico en IA: mira el video de El Glitch de Carmen Ruiz

Las posiciones de los candidatos a la presidencia boliviana frente a Chile
Mundo

Las posiciones de los candidatos a la presidencia boliviana frente a Chile

Zelensky califica de “buena” y “constructiva” las reunión con Trump

Hamas acepta plan de alto el fuego durante negociaciones en Egipto

Sindy Arzani y su red de apoyo: cuidar a las madres para cuidar el futuro
Paula

Sindy Arzani y su red de apoyo: cuidar a las madres para cuidar el futuro

Del amor propio al rechazo: el retorno de los estereotipos de belleza en las nuevas generaciones

“Reservado para el placer”: ¿Es buena idea agendar los encuentros sexuales?