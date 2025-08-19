Diputado José Carlos Meza es víctima de encerrona en Huechuraba

Durante la noche de este lunes, el diputado José Carlos Meza, del Partido Republicano, fue víctima junto a una sobrina de un violento asalto en las inmediaciones del Metro Vespucio Norte, en la comuna de Huechuraba.

Según informó el capitán Nicolás Sandoval Riquelme, oficial de ronda de la Prefectura Santiago Norte, el hecho ocurrió a las 22.00 horas. “Carabineros se traslada hasta inmediaciones del Metro Vespucio Norte, con la finalidad de auxiliar a dos víctimas que sufrieron el robo de su vehículo” , indicó.

De acuerdo a lo informado por el oficial, el parlamentario fue abordado por aproximadamente cuatro individuos a rostro descubierto, quienes lo intimidaron con armas de fuego para sustraerle su automóvil y darse posteriormente a la fuga.

Los antecedentes fueron puestos a disposición del Ministerio Público y Carabineros está trabajando para dar con el paradero de estos antisociales, realizando el levantamiento de registros de cámaras de seguridad del sector para contribuir a la investigación.