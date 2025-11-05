Diputado Mellado niega acusación de abuso sexual y apunta a intento por dañar su imagen en medio de campaña

El diputado Cosme Mellado Pino (Partido Radical) rompió el silencio este martes tras conocerse la querella por presunto abuso sexual presentada en su contra por el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG), a raíz de la denuncia de una exasesora legislativa que trabajó con él en el Congreso.

A través de una declaración, el parlamentario negó las acusaciones y aseguró que se trata de una “maniobra política destinada a perjudicarlo” durante el actual periodo electoral.

“He tomado conocimiento de una querella presentada en mi contra. Quiero dirigirme a ustedes, mis vecinos, vecinas y a toda la comunidad, para decirles con total claridad que los hechos que se me atribuyen son absolutamente falsos. Tengo la convicción y la tranquilidad de que la investigación demostrará mi inocencia y aportaré todos los antecedentes necesarios para que así sea”, afirmó.

En el mismo tenor, el legislador radical sostuvo “que justo en tiempos de elecciones se busque dañar mi imagen y mi honra a través de acciones que solo buscan confundir y afectar el trabajo que con tanto esfuerzo hemos realizado por nuestra gente”.

Mellado indicó que no realizará más declaraciones sobre el proceso judicial, el cual dejará en manos de su abogado, y aseguró confiar “plenamente en que la verdad saldrá a la luz”.

“ En política no todo vale. Esa no es la forma de intentar bajar a un candidato. La verdad prevalecerá ”, cerró el diputado candidato a la reelección por el distrito 16, integrado por las comunas de Chépica, Chimbarongo, La Estrella, Las Cabras, Litueche, Lolol, Marchihue, Nancagua, Navidad, Palmilla, Paredones, Peralillo, Peumo, Pichidegua, Pichilemu, Placilla, Pumanque, San Fernando, Santa Cruz y San Vicente.

La querella del SernamEG

El SernamEG confirmó que presentó una querella por violencia de género y abuso sexual contra el parlamentario, la cual fue acogida a tramitación por el Juzgado de Garantía de Valparaíso y derivada al Ministerio Público, que declaró la causa de carácter reservada debido a la naturaleza de los hechos denunciados.

Según explicó la directora nacional del servicio, Priscilla Carrasco, el organismo ha acompañado a la denunciante “desde enero de este año”, brindándole apoyo psicológico y representación jurídica.

“Esta es una causa que está en proceso de investigación, por lo tanto, quisiéramos solicitar a todos y todas tener especial cuidado con los datos de la víctima”, señaló la autoridad.

De acuerdo con el relato incluido en la acción penal, los episodios habrían ocurrido entre 2023 y 2024, mientras la denunciante trabajaba como asesora del diputado. Según su testimonio, Mellado habría incurrido en conductas de connotación sexual aprovechando su posición jerárquica.

Tras los hechos, la mujer renunció a su cargo y presentó una denuncia formal patrocinada por el SernamEG.