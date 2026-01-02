Director de Conaf destaca que hay un “18% menos de superficie afectada por incendios forestales”

El director ejecutivo de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), Rodrigo Illesca, se refirió este viernes a la situación que se vive a nivel nacional con los incendios forestales, destacando que estos han afectado un 18% menos de superficie en comparación con la temporada anterior.

En conversación con Radio Duna, Illesca detalló que en lo que va de temporada (2025-2026) se han registrado 2.105 incendios forestales, versus los 2.213 que hubo el año pasado. “Lo que nosotros destacamos de esto es que a la misma fecha, en la temporada 2024-2025, eran 15.135 las hectáreas afectadas y en este minuto llegamos a 12.483″.

“Tenemos un 18% menos de superficie afectada por incendios forestales”, añadió, agregando que “eso se debe principalmente a la forma de cómo nosotros enfrentamos y atacamos los incendios forestales, que es a través de la metodología del golpe único”.

De acuerdo a lo que explicó, este método de combate de incendios consiste en “enviar todas nuestras capacidades, todos nuestros recursos, en el menor tiempo posible. Apenas se detecta el incendio, nosotros enviamos esta fuerza de tarea. Ya tanto brigadas terrestres como aeronaves y con eso, la idea es apagar o controlar lo antes posible estos incendios”.

En la ocasión, además apuntó que a esta hora del 2 de enero son nueve los incendios que se mantienen en combate a nivel nacional y que “el día de ayer tuvimos varios incendios, como decía, y muchos de esos ya se encuentran controlados”.

En la misma línea, se refirió al posible origen del incendio ocurrido en San Carlos de Apoquindo, “no podemos adelantar, pero algo se ha indicado, Carabineros que se habían encontrado unas colillas de cigarros y esa es como la tesis principal, pero el resto ya uno no se puede referir precisamente por secreto que tiene esta investigación”.