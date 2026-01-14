SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Director del INDH califica como “preocupante” absolución de Crespo y sostiene que advirtieron de los efectos de la Ley Naín-Retamal

    El director del INDH además señaló que los efectos de la Ley Naín-Retamal podrían tener un efecto "un efecto muy negativo desde el punto de vista de ampliar injustificadamente los niveles de, no voy a decir impunidad, pero de exención de responsabilidad en el actuar de Carabineros".

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla
    Foto: Javier Salvo / Aton Chile. JAVIER SALVO/ATON CHILE

    El director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Yerko Ljubetic, calificó como “preocupante” la decisión del Cuarto Tribunal Oral en lo Penal de absolver a Claudio Crespo en el caso Gustavo Gatica, a la vez que sostuvo que ellos ya habían advertido de los efectos que podía tener la Ley Naín-Retamal.

    En conversación con Radio ADN, es que Ljubetic, señaló que para el INDH genera una “preocupación importante” la decisión adoptada por el tribunal, añadiendo que dado que se acreditó que Crespo efectuó los disparos que hirieron a Gatica, se esperaría que “se asumieran las sanciones y las responsabilidades pertinentes”.

    Es así como apuntó que con la incorporación de la Ley Naín-Retamal, “el resultado es que tenemos una persona que se acreditó que actuó de un modo absolutamente reprobable y fuera de norma, que provocó las gravísimas consecuencias, pero que el tribunal determina su absolución aplicando las normas pertinentes”.

    El director del INDH la situación los deja preocupados frente a otros casos similares que se encuentran en tribunales.

    Ljubetic, además sostuvo que el cree que la conclusión del tribunal hubiera sido distinto en caso de no estar presente la Ley Naín-Retamal. “Lo que evitó una conclusión punitiva del tribunal, la aplicación de una sentencia y el establecimiento de responsabilidades con consecuencias penales, fue precisamente la incorporación de estos elementos propios de la ley Naín-Retamal”.

    “Los efectos de la Ley Naín-Retamal, nosotros los advertimos como INDH, yo no estaba en esa época, pero se advirtió por parte del INDH de que podría tener un efecto muy negativo desde el punto de vista de ampliar injustificadamente los niveles de, no voy a decir impunidad, pero de exención de responsabilidad en el actuar de Carabineros en determinadas circunstancias”, explicó.

    Finalmente, según señaló que esta ley, “lo que está produciendo, y es lo que produjo ayer, y nos preocupa hacia el futuro, es que va a producir espacios de irresponsabilidad de los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones cuando estas afecten gravemente los derechos de las personas”.

    Detención de hijos de Julia Chuñil

    En la ocasión, el director del INDH, también abordó la detención de tres hijos de Julia Chuñil por su presunta participación en la muerte de su madre, señalando que seguirán la investigación y que “hay una obligación reforzada del Estado, dado el carácter de dirigente y de activista de Julia Chuñil, de establecer lo que efectivamente ocurrió”.

    De acuerdo a lo que agregó, “nunca hemos tenido una hipótesis acerca de qué es lo que ocurrió, sino que más bien el empeño de impulsar al Estado en aclarar rápidamente y de modo más transparente posible qué es lo que ocurrió”.

    “No tenemos opinión a favor ni en contra de la hipótesis que ha levantado el Ministerio Público y nos parece que está cumpliendo con su labor”, mencionó.

    Más sobre:INDHClaudio CrespoGustavo GaticaLey Naín-Retamal

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Casa propia a la vista: el Banco Central observa un repunte en la demanda por créditos para la vivienda

    Gobierno señala que detenido por disparar a carabineros en megatoma no ha recibido pensión de gracia por el estallido social

    Restarse del cónclave de partidos y el comité político: la vendetta que prepara el PS contra el gobierno, el FA y el PC

    “Nos quieren echar la culpa”: Las declaraciones que realizaron los hijos de Julia Chuñil antes de su detención

    Presidente Boric confirma que se mantendrá PGU para 13.000 pensionados afectados por error en pago de beneficio

    Barchiesi apunta contra el Presidente por su crítica al fallo de Crespo: “Boric debería ser respetuoso del Poder Judicial”

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Temporada de fragata portuguesa: cómo reconocerla, síntomas y qué hacer si te pica

    Temporada de fragata portuguesa: cómo reconocerla, síntomas y qué hacer si te pica

    Estos son los 10 pasaportes más poderosos del mundo en 2026 y el lugar que ocupa Chile en el listado total

    Estos son los 10 pasaportes más poderosos del mundo en 2026 y el lugar que ocupa Chile en el listado total

    El mejor accesorio para laptops no es un mouse ni un teclado

    El mejor accesorio para laptops no es un mouse ni un teclado

    5 formas de reducir el riesgo de cáncer de colon, según una gastroenteróloga de Harvard

    5 formas de reducir el riesgo de cáncer de colon, según una gastroenteróloga de Harvard

    Servicios

    Rating del martes 13 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del martes 13 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Alemania por el Mundial de la Kings League

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Alemania por el Mundial de la Kings League

    Temblor hoy, miércoles 14 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, miércoles 14 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Gobierno señala que detenido por disparar a carabineros en megatoma no ha recibido pensión de gracia por el estallido social
    Chile

    Gobierno señala que detenido por disparar a carabineros en megatoma no ha recibido pensión de gracia por el estallido social

    Restarse del cónclave de partidos y el comité político: la vendetta que prepara el PS contra el gobierno, el FA y el PC

    “Nos quieren echar la culpa”: Las declaraciones que realizaron los hijos de Julia Chuñil antes de su detención

    Casa propia a la vista: el Banco Central observa un repunte en la demanda por créditos para la vivienda
    Negocios

    Casa propia a la vista: el Banco Central observa un repunte en la demanda por créditos para la vivienda

    Cencosud invertirá US$600 millones en 2026 para acelerar su crecimiento en todos los mercados

    El formidable rally de los metales continúa en 2026: oro, plata y cobre llegan a nuevos récords

    5 señales de que estás sobreprotegiendo a tus hijos y cómo impulsar su desarrollo, según una psicóloga de Harvard
    Tendencias

    5 señales de que estás sobreprotegiendo a tus hijos y cómo impulsar su desarrollo, según una psicóloga de Harvard

    Estos son los 10 pasaportes más poderosos del mundo en 2026 y el lugar que ocupa Chile en el listado total

    5 formas de reducir el riesgo de cáncer de colon, según una gastroenteróloga de Harvard

    Pep Guardiola estalla en Inglaterra pese al triunfo del Manchester City: “No son capaces de tomar una decisión”
    El Deportivo

    Pep Guardiola estalla en Inglaterra pese al triunfo del Manchester City: “No son capaces de tomar una decisión”

    Ruy Barbosa se ve obligado a abandonar el Dakar tras sufrir una fuerte caída en la décima etapa

    Del orden de Ferguson al desconcierto permanente en una década: diez técnicos y la crisis eterna del Manchester United

    Con Luis Slimming, Fabrizio Copano, Paloma Salas y más: la ruta del humor en Viña del Mar durante enero
    Finde

    Con Luis Slimming, Fabrizio Copano, Paloma Salas y más: la ruta del humor en Viña del Mar durante enero

    Cómo es el Hotel Cusco La Paccha Affiliated by Meliá, ubicado en el centro histórico de la ciudad en Perú

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 10 y 11 de enero

    Marigold, la silenciosa canción de Dave Grohl que conecta a Nirvana y Foo Fighters
    Cultura y entretención

    Marigold, la silenciosa canción de Dave Grohl que conecta a Nirvana y Foo Fighters

    Julio Iglesias se ve envuelto en el mayor escándalo de su carrera tras acusaciones de agresión sexual y divide a España

    El famoso podcast sobre Charly García llega como concierto a Chile con “La Canción Sin Fin”

    Rod Lewis, el texano que toma la delantera para la explotación de riquezas de Venezuela
    Mundo

    Rod Lewis, el texano que toma la delantera para la explotación de riquezas de Venezuela

    Francia abrirá en febrero un consulado en Groenlandia para estar “más presente” ante las amenazas de Trump

    Irán pide a la ONU que condene el apoyo de Trump a los manifestantes y su “injerencia”

    Lo probamos y nos gustó: EMFUSION y la idea de cuidar la longevidad de la piel
    Paula

    Lo probamos y nos gustó: EMFUSION y la idea de cuidar la longevidad de la piel

    Con altura de niñez: el desafío de pensar el espacio público para niñas y niños

    Elizabeth Choque Mamani: hija de maestra artesana busca aprender