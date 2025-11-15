“Disculpas por la humorada”: Mujer que dijo ser prima de Jeannette Jara en video viral habla tras anuncio de querella en su contra

Este viernes, la mujer que grabó un nuevo video donde ofreció disculpas a la candidata oficialista Jeannette Jara, luego de realizar duras acusaciones en su contra.

A través de un video colgado en redes sociales, Vargas manifestó que “pido mil disculpas por la humorada que se provocó y que nunca pensé que le iba a causar tanto a daño a la señora Jeannette (Jara)”.

Seguidamente explicó que “fue una humorada, no sé cómo se filtró todo, pero yo reconozco que no fue con mala intención, solo era hacer humor, porque los chilenos necesitamos harto humor en este tiempo”.

Las disculpas de la mujer llegan luego de que, desde el comando de Jara desmintieron algún parentesco entre ambas. y anunciar la presentación de acciones judiciales en contra de la mujer.

“Los equipos del comando están trabajando y presentarán durante la jornada las acciones pertinentes, a fin de que se realicen todas las investigaciones necesarias y se apliquen las sanciones que correspondan”, afirmaron previamente.

Además, calificaron el video original como un “acto de difamación” en contra de la abanderada.

Jeannette Jara desmintió video de supuesta "prima hermana".

El video de la polémica

Durante la jornada, la adulta sin mostrar ninguna prueba que acredite algún vínculo familiar aseguró ser “prima hermana” de Jara y haber compartido durante la niñez de ambas.

En ese contexto, la mujer acusa que la candidata “era resentida social, siempre quería tener lo que no era de ella”. Incluso la acusó de robar. Además, señaló que votaría por la derecha “porque la lleva” y llamó a no votar por la candidata. También acusó a Jara de ser una personal “conflictiva”.