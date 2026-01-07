Doctor en neurociencia Felipe Court ante el inminente cierre de centro que estudia el envejecimiento: “Es dispararse en el pie”

Mientras se prepara para exponer en la XV versión de Congreso Futuro, el director del Center for Aging and Healthy Longevity de la Universidad Mayor, Felipe Court, pone el envejecimiento en el centro del debate científico y de políticas públicas en un país que avanza aceleradamente hacia una población longeva.

Su diagnóstico es claro y viene con una preocupación de fondo: Chile envejece rápido y aún no discute el fenómeno con la profundidad científica que requiere. Sin embargo, el contexto resultó ser paradójico para él y para los científicos que corren detrás de estas interrogantes. A la a vez que Court subirá al escenario de Congreso Futuro para explicar cómo la ciencia puede ayudar a envejecer mejor, el Centro de Gerociencia, Salud Mental y Metabolismo (Gero), institución multidisciplinaria que dirige y que durante más de diez años investigó cómo envejecen biológica y socialmente los chilenos en distintas regiones del país, se prepara para cerrar tras no adjudicarse el financiamiento otorgado por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID), que tras los cambios al modelo de asignación de recursos ha dejado a varias instituticiones heridas en el camino.

La decisión en su caso, sostiene Court, no solo afecta a un equipo altamente evaluado, sino que revela una falta de coherencia en la estrategia científica del país. “Es como dispararse en el pie”, anticipa en entrevista con La Tercera, justo cuando las proyecciones indican que hacia 2050 un tercio de la población chilena será adulta mayor.

¿Por qué el envejecimiento es un tema estratégico para discutir en Congreso Futuro?

Hemos visto, en los resultados del último Censo y en publicaciones a diferentes niveles, que Chile está envejeciendo rápido. Y eso tensiona a la salud, pensiones y sistemas de cuidado. Esa es una de las cosas que nos debería importar y deberíamos estar súper alertas, porque además el tema de envejecimiento está muy asociado a prevención. Se necesitan tiempos largos para poder tener efectos positivos y, obviamente, hay que generar estrategias que puedan incorporar este cambio demográfico. Yo creo que todavía seguimos con muchas estrategias que están asociadas a una demografía que ya no existe.

07/01/2026 - FELIPE COURT - Foto - Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

¿Qué avance científico reciente le parece clave para transmitir a un público como Congreso Futuro?

Una cosa que es muy interesante es que hay especies que viven horas, otras que viven siglos. Uno podría lograr entender cómo factores del ambiente, genéticos, estilo de vida, pueden impactar en el envejecimiento, y de esa forma poder llegar a posibles estrategias o intervenciones, y de abrir un poco la mente a que el envejecimiento es muy variable en la naturaleza. Y lo otro es esta diferencia entre la edad cronológica y la edad biológica.

¿Percibe algún riesgo en que en el debate público el envejecimiento solo se limite a hablar de pensiones y no a ciencia o prevención?

El debate público debe seguir ahí con las dos áreas en paralelo: una es el ahora y el otro es qué va a pasar en el 2050, cuando un tercio de la población de Chile tenga más de 75 años. ¿Simplemente vamos a modificar los sistemas de salud y pensión, o vamos a hacer algo en estos momentos para poder disminuir, por ejemplo, enfermedades que están que el principal factor riesgo de envejecimiento, que son cardiovasculares, diabetes, metabólicas y enfermedades del cerebro?

Sobre la no adjudicación de fondos para el centro Gero, ¿cómo recibió esta decisión y qué efecto inmediato tiene?

Como todo concurso, una de las posibilidades es no adjudicárselo. Lo que no entendemos bien es cuáles son las estrategias a largo plazo del Ministerio de Ciencia, porque de los 11 proyectos que venían hace más de diez años trabajando en áreas prioritarias sólo tres fueron renovados. Aquí hay una pérdida de inversión tremenda para áreas que son definitivamente proyectadas. Si el país ha dedicado fondos públicos para mantener por diez años centros con áreas de interés, como envejecimiento, cambio climático, cohesión social, eso se contradice, porque las áreas prioritarias generalmente son problemas de largo aliento. Ahora hay que desarmar equipos que han sido muy bien evaluados.

¿Y no hay forma de continuar el centro con fondos de otros lados?

No, definitivamente. Lo que pensamos es que la inversión no es tan grande como para mantener el centro, y lo que vamos a hacer ahora es movernos, a ver si es que podemos darle continuidad a través de privados, porque básicamente esto es como dispararse en el pie. Nosotros hicimos los primeros estudios de cómo envejecen los chilenos, cómo envejecen biológicamente, también cómo factores sociales impactan el envejecimiento en Chile en diferentes regiones, entre muchas otras cosas.

Felipe Court será parte de Congreso Futuro 2026. SILVIA ALFAGEME

Y si tuviera que definir una prioridad urgente en materia de envejecimiento para el próximo gobierno, ¿cuál sería?

Algo muy importante es poder entender cuáles son los factores principales que impactan en un envejecimiento saludable, o más patológico, en los chilenos. Y ahí tenemos los sospechosos de siempre: la dieta, factores ambientales, calidad de vida, factores sociales. ¿Por qué es importante definir los factores? Para poder ir a modificarlos. Por ejemplo, en muchas cosas el nivel educacional impacta con el tipo de envejecimiento. Así uno puede empezar a establecer líneas entre políticas públicas que quizás estaban muy lejos o no relacionadas, y puede ver el envejecimiento de forma global.

¿Es esto parte de lo que dirá también en Congreso Futuro?

Sí, el mensaje principal es que podemos aprender bastante cómo influyen diferentes estilos de vida en el envejecimiento, y hay algo que toda la población debería empezar a aprender: que el envejecimiento no se da desde los 65 años en adelante, sino que parte desde que uno nace, y algunos dicen que desde antes.