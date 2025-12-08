VOTA INFORMADO por $1100
    Nacional

    Dos guardias heridos a bala deja nuevo asalto en Midmall de Maipú

    Los delincuentes lograron darse a la fuga, mientras las víctimas fueron trasladadas a un centro de salud, donde se encontrarían fuera de riesgo vital.

    Cristóbal PalaciosPor 
    Cristóbal Palacios
    Midmall outlet Maip

    Dos guardias de seguridad resultaron heridos a bala este domingo durante un asalto registrado en en el centro comercial Midmall, en la comuna de Maipú.

    El hecho se registró en horas de la tarde, cuando, según información preliminar, al menos cuatro delincuentes llegaron hasta el recinto emplazado en Camino a Melipilla, en donde sustrajeron especies y dinero en efectivo desde una tienda.

    Durante su huída, fueron interceptados por dos guardias, momentos en que los antisociales sacaron armas de fuego y dispararon contra los vigilantes.

    Los delincuentes lograron darse a la fuga, mientras las víctimas fueron trasladadas a un centro de salud, donde se encontrarían fuera de riesgo vital.

    El hecho ocurrió sólo tres días después de que al menos 10 sujetos protagonizaran otro atraco en el centro comercial.

    Cabe recordar que la tarde del pasado jueves, desconocidos irrumpieron con overoles y su rostro cubierto, para sustraer especies y luego realizaron disparos en el lugar.

    Los sujetos llegaron a bordo de tres vehículos al recinto, donde realizaron disparos al aire y luego huyeron, mientras dejaban miguelitos -o abrojos- en el camino.

