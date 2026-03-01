SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Dos jóvenes quedan en riesgo vital tras violento ataque a disparos contra un vehículo en Maipú

    La Fiscalía ECOH investiga la dinámica del hecho ocurrido cerca de las 19.30 horas de este sábado, en la intersección de calle Suecia con Ferrocarril.

    Por 
    Roberto Martínez

    Un ataque armado ocurrido la tarde de este sábado en la comuna de Maipú mantiene a dos jóvenes en riesgo vital, luego de que el vehículo en el que se desplazaban fuera perforado por múltiples disparos en plena vía pública.

    El hecho se registró cerca de las 19.30 horas, en la intersección de calle Suecia con Ferrocarril, según confirmó el fiscal del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), Roberto Contreras.

    Un vehículo fue víctima de múltiples disparos, lo que causó heridas que mantienen con riesgo vital a dos de sus ocupantes”, detalló el persecutor, precisando que personal de Carabineros dio cuenta inicialmente del hecho y resguardó el sitio del suceso.

    De acuerdo con la Fiscalía, las víctimas son dos hombres chilenos de 21 y 22 años, ambos con heridas por proyectil balístico, quienes fueron trasladados de urgencia a distintos centros asistenciales de la capital, donde permanecen bajo atención médica intensiva.

    Al respecto, el Ministerio Público indicó que se mantiene un monitoreo permanente de su estado de salud, dada la gravedad de las lesiones.

    Investigación en curso

    El fiscal Contreras informó que el vehículo atacado quedó en el lugar, lo que permitió iniciar de inmediato las primeras diligencias investigativas.

    Por instrucción de la Fiscalía ECOH, concurrió personal del Laboratorio de Criminalística de la PDI, junto a la Brigada de Homicidios de la PDI, quienes trabajan en el levantamiento de evidencia balística, empadronamiento de testigos y análisis de cámaras del sector.

    Se están efectuando las primeras diligencias para establecer la dinámica de los hechos y reunir evidencia clave”, explicó el fiscal.

    Dinámica preliminar del ataque

    Según los antecedentes recabados hasta ahora, el persecutor señaló que el vehículo habría detenido su marcha, momento en que uno de los ocupantes descendió y se produjo un incidente con otras personas.

    Producto de esa situación se disparó hacia el vehículo, efectuándose múltiples tiros mientras este huía del lugar”, relató Contreras.

    La Fiscalía no descarta ninguna hipótesis, mientras continúan las pericias policiales para esclarecer el móvil del ataque y determinar si hubo participación de terceros armados adicionales.

    Más sobre:Ataque armadoMaipúDisparosFiscalía ECOHNacional

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Reportan muerte de familiares de Alí Jamenei en ofensiva de EE.UU. e Israel

    Bolivia decreta tres días de duelo nacional tras tragedia aérea en El Alto que deja al menos 22 muertos

    Medios iraníes confirman la muerte del líder supremo Alí Jamenei tras ataques de EE.UU. e Israel

    El incierto futuro que se espera tras los ataques de EE.UU. e Israel contra Irán

    Alí Jamenei, el líder con el poder absoluto

    Trump confirma muerte de Jamenei tras masivo ataque de EE.UU. e Israel contra Irán

    Lo más leído

    1.
    Gobierno ingresa veto a la Ley Integral de Personas Mayores por artículos relacionados a materias laborales

    Gobierno ingresa veto a la Ley Integral de Personas Mayores por artículos relacionados a materias laborales

    2.
    Irarrázaval se transformará en una recreovía nocturna: casi 5 km para la práctica deportiva y actividades recreacionales

    Irarrázaval se transformará en una recreovía nocturna: casi 5 km para la práctica deportiva y actividades recreacionales

    3.
    Municipalidad de Peñalolén desvincula a 22 funcionarios por licencias médicas irregulares

    Municipalidad de Peñalolén desvincula a 22 funcionarios por licencias médicas irregulares

    4.
    Confirman brote de sarna noruega al interior del Hospital Regional de Antofagasta: 19 funcionarios afectados

    Confirman brote de sarna noruega al interior del Hospital Regional de Antofagasta: 19 funcionarios afectados

    5.
    Detienen a banda que operaba “castillo de la droga” en Pedro Aguirre Cerda

    Detienen a banda que operaba “castillo de la droga” en Pedro Aguirre Cerda

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo

    Samsung Galaxy S26 Ultra: la consolidación del hardware y la privacidad en la era de la IA

    Samsung Galaxy S26 Ultra: la consolidación del hardware y la privacidad en la era de la IA

    El hombre de 82 años que tiene la edad biológica de 20: qué hizo para tener un envejecimiento saludable

    El hombre de 82 años que tiene la edad biológica de 20: qué hizo para tener un envejecimiento saludable

    Los secretos tras la ROG Flow Z13 que llega a Chile

    Los secretos tras la ROG Flow Z13 que llega a Chile

    Servicios

    Declaran alerta roja en Curepto por incendio forestal cercano a sectores poblados

    Declaran alerta roja en Curepto por incendio forestal cercano a sectores poblados

    A qué hora y dónde ver a Leeds United vs. Manchester City en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Leeds United vs. Manchester City en TV y streaming

    Hasta 35° este sábado: Avisan sobre altas temperaturas en Coquimbo, Valparaíso y la RM

    Hasta 35° este sábado: Avisan sobre altas temperaturas en Coquimbo, Valparaíso y la RM

    Dos jóvenes quedan en riesgo vital tras violento ataque a disparos contra un vehículo en Maipú
    Chile

    Dos jóvenes quedan en riesgo vital tras violento ataque a disparos contra un vehículo en Maipú

    Combaten incendio en basural de Maipú con riesgo de propagación a viviendas

    Declaran alerta roja en Curepto por incendio forestal cercano a sectores poblados

    Andes Iron presenta recurso de reclamación para impugnar rechazo del Comité de Ministros al proyecto Dominga
    Negocios

    Andes Iron presenta recurso de reclamación para impugnar rechazo del Comité de Ministros al proyecto Dominga

    El Grito de Munch: más y mejores empleos

    Arturo Porzecanski: “Ahora la gente quiere en Chile a alguien que patee el tablero, pero en una dirección constructiva”

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo
    Tendencias

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo

    El hombre de 82 años que tiene la edad biológica de 20: qué hizo para tener un envejecimiento saludable

    Por 24 horas: el guiño de YouTube a Pokémon en su aniversario 30

    Javier Frana, capitán de Copa Davis de Argentina: “El torneo está extraordinario; se nota el corazón que le ponen”
    El Deportivo

    Javier Frana, capitán de Copa Davis de Argentina: “El torneo está extraordinario; se nota el corazón que le ponen”

    Un apellido que invita a soñar: los hermanos Maldonado lideran la lucha de las Diablas y los Diablos por meterse en el Mundial

    La inédita estadística que encumbra la leyenda de Fernando Zampedri en la UC

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra
    Tecnología

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    Estos son los requisitos mínimos para jugar Death Stranding 2 en PC

    Los secretos tras la ROG Flow Z13 que llega a Chile

    Una familia de locos: un relato de Jaime Bayly
    Cultura y entretención

    Una familia de locos: un relato de Jaime Bayly

    Rafael Araneda: “Intento cada día de Festival de Viña dar la mejor versión de mí, pero yo no puedo cambiar”

    Jaime Bayly: “Trump está en plena luna de miel con Delcy, y esa no es una buena señal para Venezuela”

    Reportan muerte de familiares de Alí Jamenei en ofensiva de EE.UU. e Israel
    Mundo

    Reportan muerte de familiares de Alí Jamenei en ofensiva de EE.UU. e Israel

    Bolivia decreta tres días de duelo nacional tras tragedia aérea en El Alto que deja al menos 22 muertos

    Medios iraníes confirman la muerte del líder supremo Alí Jamenei tras ataques de EE.UU. e Israel

    Altas temperaturas y salud mental: por qué nos afectan más a nosotras
    Paula

    Altas temperaturas y salud mental: por qué nos afectan más a nosotras

    Un libro para plant lovers

    Datos Paula: tres experiencias culinarias para vivir una cena distinta en Santiago