Dos jóvenes quedan en riesgo vital tras violento ataque a disparos contra un vehículo en Maipú

Un ataque armado ocurrido la tarde de este sábado en la comuna de Maipú mantiene a dos jóvenes en riesgo vital, luego de que el vehículo en el que se desplazaban fuera perforado por múltiples disparos en plena vía pública.

El hecho se registró cerca de las 19.30 horas, en la intersección de calle Suecia con Ferrocarril, según confirmó el fiscal del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), Roberto Contreras.

“Un vehículo fue víctima de múltiples disparos, lo que causó heridas que mantienen con riesgo vital a dos de sus ocupantes”, detalló el persecutor, precisando que personal de Carabineros dio cuenta inicialmente del hecho y resguardó el sitio del suceso.

De acuerdo con la Fiscalía, las víctimas son dos hombres chilenos de 21 y 22 años, ambos con heridas por proyectil balístico, quienes fueron trasladados de urgencia a distintos centros asistenciales de la capital, donde permanecen bajo atención médica intensiva.

Al respecto, el Ministerio Público indicó que se mantiene un monitoreo permanente de su estado de salud, dada la gravedad de las lesiones.

Investigación en curso

El fiscal Contreras informó que el vehículo atacado quedó en el lugar, lo que permitió iniciar de inmediato las primeras diligencias investigativas.

Por instrucción de la Fiscalía ECOH, concurrió personal del Laboratorio de Criminalística de la PDI, junto a la Brigada de Homicidios de la PDI, quienes trabajan en el levantamiento de evidencia balística, empadronamiento de testigos y análisis de cámaras del sector.

“Se están efectuando las primeras diligencias para establecer la dinámica de los hechos y reunir evidencia clave”, explicó el fiscal.

Dinámica preliminar del ataque

Según los antecedentes recabados hasta ahora, el persecutor señaló que el vehículo habría detenido su marcha, momento en que uno de los ocupantes descendió y se produjo un incidente con otras personas.

“Producto de esa situación se disparó hacia el vehículo, efectuándose múltiples tiros mientras este huía del lugar”, relató Contreras.

La Fiscalía no descarta ninguna hipótesis, mientras continúan las pericias policiales para esclarecer el móvil del ataque y determinar si hubo participación de terceros armados adicionales.