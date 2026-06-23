Dos personas baleadas tras ataque durante velorio de un hincha en Peñalolén: responsables serían de un grupo rival

Carabineros realiza despliegue luego que funcionario fuera baleado en la cabeza durante una fiscalización en avenida Matta con Arturo Prat, en Santiago.

Dos personas fueron baleados durante la tarde del lunes en el marco de un velorio de un hincha de un equipo de fútbol en la comuna de Peñalolén.

De acuerdo a la información preliminar, los hechos se registraron cuando un grupo de alrededor de ocho sujetos de un grupo rival llegaron hasta el lugar con el fin de sustraer una gigantografía del fallecido.

Según detalló la fiscal Nadia Mondiglio Navarrete del grupo ECOH, “según las primeras diligencias, las víctimas se encontraban con un grupo de sujetos en un velorio de un hincha de un club deportivo, lugar hasta donde llega un grupo de aproximadamente ocho personas de un grupo rival, quienes ingresan al lugar y sustraen una gigantografía del occiso para posteriormente huir efectuando diversos disparos los que lesionaron a estas víctimas”.

Los dos lesionados corresponden a dos hombre los cuales fueron trasladados hasta recintos asistenciales, donde se encuentran fuera de riesgo vital.

Personal de la Brigada de Homicidios y el Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones de Chile se encuentran investigando los hechos con el fin de esclarecer la dinámica y dar con el paradero de los responsables.