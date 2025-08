Dos personas detenidas deja nuevo operativo en barrio Meiggs: se revisaron bodegas y locales por productos falsificados

Con dos mujeres detenidas terminó un nuevo operativo llevado a cabo por las autoridades durante la jornada de este martes en barrio Meiggs, en la comuna de Santiago.

En esta ocasión, se realizó una fiscalización de bodegas y locales comerciales ubicados en calle Salvador Sanfuentes, en donde se almacenaban y comercializaban productos falsificados. El operativo contó con personal municipal, Carabineros, funcionarios del Servicio Nacional de Aduanas y representantes de la Delegación Presidencial Metropolitana.

De acuerdo a lo que detalló el teniente coronel de Carabineros, Mauricio Meneses, comisario de la 3era comisaría Santiago, “se ingresó a estas bodegas, se está recuperando material falsificado que infringe la ley de propiedad industrial”.

Además, de acuerdo a lo que detalló “Es uno más de otros operativos que se han hecho y, por lo tanto, vamos a continuar trabajando, digamos, en estos operativos sobre todo en el sector del barrio Meiggs”

Respecto a las personas detenidas, según informaron estas “eran parte de las bodegas y de los locales que se fiscalizaron en esta oportunidad”.

Por su parte, el director Regional del Trabajo Región Metropolitana Poniente, Sergio Santibáñez, apuntó que “Nos hemos encontrado con una serie de ilícitos e infracciones laborales, partiendo por una que es el inicio de muchas otras ilegalidades laborales, que es la informalidad laboral, la no escrituración de los contratos de trabajo, el no cumplimiento de jornadas de trabajo, el no llevar registro de la misma. Y además, seguridad laboral, higiene y salud en el trabajo”

“En los locales de esta galería es donde se detectó esta informalidad laboral”, agregó, detallando que los responsables se exponen a multas de hasta 60 UTM.

“Evidentemente, todos los trabajadores, o la gran mayoría de los trabajadores que encontramos en esta galería, que no eran dueños de la tienda propiamente tal, se encontraban en una situación de informalidad”, detalló, enfatizando que se está citando a los representantes legales, a la vez que se está exigiendo la regularización del estado de los trabajadores.