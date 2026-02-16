Dos personas fueron detenidas en el marco del desalojo de la toma Santa Marta de Maipú

AL menos dos personas detenidas ha dejado el desalojo de la a toma Santa Marta, en la comuna de Maipú, en la Región metropolitana.

De acuerdo a la información dada a conocer, los detenidos se habrían resistido al desalojo, por lo que fueron detenidos. “No queríamos abrir y nos tiraron la puerta. No queríamos abrir, nada más”, señaló una de las vecinas detenidas en declaraciones recogidas por T13.

Por otro lado, según detalló la directora de Desarrollo Comunitario de Maipú, Nishme Zafe, en declaraciones recogidas por Cooperativa, “es un campamento que se compone por 375 personas, más de 100 familias y que estamos desalojando con más de 300 funcionarios municipales, en un trabajo coordinado con Delegación Presidencial, Policía de Investigaciones, Carabineros, pero también con el Serviu Metropolitano, instituciones como el INDH y Defensoría de la Niñez”.

Temprano, el alcalde de la comuna Tomás Vodanovic, apuntó que el desalojo de la toma se enmarca en el “plan de recuperación de todo el eje de Camino a Melipilla con Pajaritos, donde a través de distintas intervenciones podemos recuperar estos espacios para la tranquilidad y seguridad de nuestra familia”.

De acuerdo a lo que mencionó en la ocasión, “se ha ofrecido alternativa de traslado transitorio a todas las familias, resguardo de ellas en albergue, traslado de enseres y también cuidado y traslado de sus mascotas”.