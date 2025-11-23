Dos personas quedaron graves tras accidente de tránsito en Las Condes: tres ocupantes del vehículo huyeron del lugar

Un accidente de tránsito se produjo la madrugada de este domingo en Las Condes. El conductor de un vehículo particular habría perdido el control y posteriormente volcado tras chocar un árbol.

Según lo informado por Carabineros, el siniestro vial habría dejado a dos personas heridas de gravedad , las que habrían sido trasladadas hacia la Clínica Los Andes para recibir atención médica.

“Del vehículo descienden tres sujetos, entre ellos el conductor, quienes huyen del lugar, quedando dos personas en estado de gravedad al interior, las cuales fueron rápidamente auxiliados por personal de salud y trasladada a un centro asistencial”, detalló el capitán Arturo Alvarado, de la Prefectura Santiago-Andes de Carabineros.

Por el momento, una de las víctimas del hecho mantendría lesiones de gravedad, mientras que el otro sujeto afectado tendría lesiones de carácter reservado.

Según explicó Alvarado, las otras dos personas que huyeron del lugar, aparte del chofer, no mantendrían una relación de parentesco. Por otro lado, la SIAT de Carabineros deberá determinar la causa basal del accidente.