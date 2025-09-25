Dos sujetos detenidos dejó banderazo de los hinchas de U. de Chile que terminó en incendio

Dos sujetos detenidos dejó el banderazo de los hinchas de la Universidad de Chile que se realizó durante la tarde del miércoles y que culminó en un incendio frente al hotel donde se concentra el equipo.

Cabe recordar que durante la jornada de este jueves el equipo chileno se enfrentara a Alianza Lima por la vuelta de cuartos de final de la Copa Sudamericana.

De acuerdo a la información entregada por Carabineros, en total se detuvieron a dos personas por Ley de Control de Armas.

Los hechos se registraron cuando alrededor de 1.500 hinchas se reunieron en las afueras del recinto con el fin de mostrar su apoyo al equipo. En la ocasión a raíz del lanzamiento de fuegos artificiales se habría generado un incendio en una zona con arbustos frente al Hotel Diego de Almagro, donde se aloja la U.

Al lugar debió trasladarse personal de Bomberos y Carabineros quienes trabajaron en controlar la emergencia.

En conversación con T13, la alcaldesa de La Serena, Daniela Norambuena, cuestionó los hechos apuntando que "Lo encuentro impresentable. Mañana vamos a tomar todas las acciones judiciales pertinentes“, a la vez que añadió que ”Voy a instar a que el club (la U) se haga cargo de todos los daños“.

El partido se jugará sin público debido a la sanción de la Conmebol contra el equipo por lo ocurrido en el partido con Independiente en Argentina.